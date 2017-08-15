В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли

Эксперты опасаются, что то же самое произойдет с «дальневосточным гектаром»

Порядка 20% российских многодетных семей уже отказались от бесплатной земли, выделенной им под строительство жилья. А что будет, когда им начнут приходить налоговые уведомления?! Как показывает исследование активистов «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), только половина выделенных земельных участков в стране хотя бы частично обеспечены необходимой инфраструктурой. Плюс для большинства семей, как и предполагалось ранее, строительство своих домов даже на бесплатной земле было и остается слишком дорогим удовольствием, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках контроля за исполнением майского указа президента РФ, направленного на улучшение жилищных условий многодетных семей, эксперты ОНФ выяснили, что множество бесплатных земельных участков оказались непригодными для начала строительства. По данным ОНФ, в 2015 году субъекты и муниципальные образования предоставили многодетным семьям около 75 тыс. участков, в 2016 году - 73 тыс. Однако использовать их мешает плохая инфраструктура.

Так, из-за отсутствия газа, воды и электричества многодетные семьи массово отказываются от земли. Средств на проведение инженерных коммуникаций за свой счет у них нет. К отказам от предоставленной земли привело и то, что половина участков, выделенных льготникам государством, расположены у болот и оврагов.

В 2015 году от предлагаемой земли отказалась каждая седьмая многодетная семья, а в 2016-м - уже каждая пятая.

«После получения земельного участка многие семьи сталкиваются с необходимостью искать деньги на строительство дома, но провести самим себе водопровод, канализацию, электричество, газ и дорогу - это им точно не по карману. В результате земля вроде есть, а жить по-прежнему негде. Да, региональные и муниципальные власти легко могут сослаться на отсутствие средств. Но тогда или давайте людям участки там, где инфраструктура уже имеется, или признайте неспособность выполнить поручение президента», - сказала член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга САВАСТЬЯНОВА.

Уточняется, что результаты мониторинга ОНФ будут направлены в правительство РФ и Минстрой России.

Между тем эксперты, в частности в Приморье, еще на стадии выдачи земли высказывали свои опасения насчет того, что даже при наличии земли и инфраструктуры большинство семей не станут строить собственное жилье, потому что оно им либо просто не нужно (посыл, что все многодетные семьи обязательно хотят жить в своем доме, изначально был под большим вопросом), либо не нужно в месте получения надела. Другая немаловажная причина - подавляющее большинство семей попросту не имеют ресурсов для постройки домов. И инфраструктура здесь ни при чем. Именно поэтому уже через год после начала выдачи участков более половины (а по некоторым данным и больше) их оказалось выставлено на продажу. А изобилие предложения просто обрушило земельные рынки в регионах.

Эксперты, опрошенные газетой «Золотой Рог», прогнозируют, что такая же ситуация будет складываться и с «дальневосточным гектаром». Получив «про запас» участок, многие владельцы, особенно не жители Дальнего Востока, попросту забросят свой участок, который у них не будет ни средств, ни сил, ни времени осваивать. Для того, чтобы отказаться от затеи осваивать надел в далеком регионе, сегодня многим будет достаточно один раз слетать в ДФО на самолете, хотя бы для того, чтобы на месте посмотреть на свой надел, а до участка еще нужно будет доехать. Даже безумно дорогая логистика отрезвит многих.

А в том, что никакой инфраструктуры к многочисленным участкам, к тому же разбросанным на тысячах квадратных километров, не будет подведено, мало кто сомневается. Таких денег у и так вечно сидящих на федеральных дотациях дальневосточных территорий нет и не будет. Освоение участков для многодетных показало всю перспективу программы в миниатюре.

Между тем в принятых президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ поправках в закон о «дальневосточном гектаре» учтен механизм, который существенно снизит количество отказов по заявлениям граждан. Уполномоченный орган, рассматривающий запрос гражданина на земельный участок, теперь обязан предложить альтернативные варианты в случае, когда выбранный «гектар» не может быть предоставлен.

Данный механизм выработан на базе анализа обращений граждан на специализированную «Горячую линию» программы «Дальневосточный гектар». В частности, граждане указывали на сложности, связанные с пересечением границ выбранного участка с так называемыми «зонами нельзя» или ранее учтенными участками.

Юрий РОГОВ.