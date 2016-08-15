Загрязнение окружающей среды в приморском селе Чугуевка пресекла общественность

Общественность пресекла загрязнение окружающей среды в Чугуевском районе. Жителей пос. Чугуевка указали на проблему загрязнения окружающей среды в и бездействие властей по данному вопросу. Об этом сообщает корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».

К решению проблемы подключились представители регионального отделения ОНФ в Приморском крае. По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексея ТИМЧЕНКО, рядом с жилыми домами размещены два производственных цеха, в технологическом цикле которых сжигаются древесные отходы, образуя мелкую дисперсную пыль.

Она выбрасывается через вентиляционные устройства в воздушное пространство без должной очистки. Представители ОНФ обратились в прокуратуру региона, а также в территориальное управление Роспотребнадзора. По результатам проверок факты, указанные в жалобах населения села Чугуевка, полностью подтвердились, дометил Тимченко.

Контрольными органами установлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства об отходах производства и потребления. Руководством предприятия не выполняются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Также на прилегающей к производству территории превышен допустимый уровень шума, что создает угрозу жизни и здоровью жителей села.

По результатам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях, выданы предписания об их устранении.