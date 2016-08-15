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Загрязнение окружающей среды в приморском селе Чугуевка пресекла общественность
Общественность пресекла загрязнение окружающей среды в Чугуевском районе. Жителей пос. Чугуевка указали на проблему загрязнения окружающей среды в и бездействие властей по данному вопросу. Об этом сообщает корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».
К решению проблемы подключились представители регионального отделения ОНФ в Приморском крае. По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексея ТИМЧЕНКО, рядом с жилыми домами размещены два производственных цеха, в технологическом цикле которых сжигаются древесные отходы, образуя мелкую дисперсную пыль.
Она выбрасывается через вентиляционные устройства в воздушное пространство без должной очистки. Представители ОНФ обратились в прокуратуру региона, а также в территориальное управление Роспотребнадзора. По результатам проверок факты, указанные в жалобах населения села Чугуевка, полностью подтвердились, дометил Тимченко.
Контрольными органами установлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства об отходах производства и потребления. Руководством предприятия не выполняются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Также на прилегающей к производству территории превышен допустимый уровень шума, что создает угрозу жизни и здоровью жителей села.
По результатам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях, выданы предписания об их устранении.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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