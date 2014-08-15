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В пункте временного размещения на острове Русский нашли приют 143 украинца
ПВР открыт на базе общежития №8 кампуса ДВФУ на острове Русский. Попасть сюда могут граждане, вынужденно покинувшие Украину и прибывшие в Приморье. По информации и.о. заместителя начальника ПВР Сергея Шерстобитова, количество проживающих в пункте украинцев постоянно меняется.
«В настоящий момент здесь проживают 143 человека, из них 32 ребенка. Только вчера к нам прибыли 15 человек из других регионов России. В то же время люди постепенно убывают в другие районы края – уже 11 человек разъехались по муниципалитетам Приморья, где им предложены работа и жилье», - отмечает он.
Сегодня в центре работает бригада специалистов для ускоренного проведения медицинского освидетельствования прибывших из Украины граждан. В ее состав входят врач-нарколог, фтизиатр, дерматовенеролог, инфекционист, терапевт, а также медицинские сестры для забора материала на исследование. На месте работает передвижной флюорограф.
«Пройти медицинский осмотр вместе с обитателями ПВР изъявляют желание даже те граждане Украины, которые здесь не проживают, а разместились по прибытии в Приморье у родственников. Мы всех принимаем», - подчеркнул Сергей Шерстобитов.
И.о. заместителя начальника ПВР также отметил продуктивную работу остальных служб, действующих на площадке пункта временного размещения – УФМС, службы занятости, психологов МЧС России по ПК, соцработников.
Украинцам, прибывшим в Приморье и нуждающемся в помощи, необходимо обратиться на «горячую линию» 8 (423) 239-99-99 ЦУКС МЧС России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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