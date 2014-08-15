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Приморских школьников приглашают бесплатно съездить в Санкт-Петербург, Крым или по "Золотому кольцу"
Приморские школьники могут отправиться на бесплатные экскурсии по городам России. Такая квота в 500 мест предоставлена Приморскому краю Министерством культуры РФ.
Цель квоты – популяризация культурного наследия народов России и приобщение молодежи к истории и культуре нашей страны.
Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, детям предлагают отправиться по нескольким направлениям: «Моя Россия: град Петров», «Москва – Золотое кольцо», «Петергоф – детям России», «Ясная Поляна – детям России», а также в Крым.
Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием учащихся и сопровождающих, осуществляется за счет федерального бюджета. Авиаперелёт, страховка и дополнительное экскурсионное обслуживание на маршруте – за счет средств родителей.
Записать детей, а также узнать более подробную информацию можно у координаторов данного проекта:
- Региональный Союз Туроператоров: Ольга Георгиевна Кудрявцева, тел.: 8 (423) 222-02-59, 266-06-36; Ольга Юрьевна Гуревич, тел.: 8 (423) 222-20-10, 246-83-25, 232-06-32.
- Департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края: Юлия Валерьевна Ешукова, тел.: 8(423) 240-03-45.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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И где тут бесплатно, если более чем внятно говорится, что авиаперелёт, страховка и дополнительное экскурсионное обслуживание на маршруте - за счет средств родителей.