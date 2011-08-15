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В Находке проверяют как были израсходованы 132 млн руб. на подготовку к новому учебному году
Половину образовательных учреждений Находки уже проверили перед началом нового учебного года. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования оценивают на предмет безопасности и материально-технической оснащенности.
В состав межведомственной комиссии входят представители управления образования администрации Находки, Государственного пожарного надзора, Территориального управления Роспотребнадзора и городского отдела МВД. Возглавляет комиссию заместитель главы города Олег СЕРГАНОВ.
На 15 августа приемку прошли девять школ, 17 детских садов и семь учреждений дополнительного образования. В каждом из них инспекторы Госпожнадзора проверяют состояние аварийных выходов, исправность огнетушителей, пожарных щитов и автоматической сигнализации. Специалисты Роспотребнадзора берут пробы питьевой воды, делают замеры освещенности кабинетов, микроклимата, электромагнитного поля возле компьютеров и даже снимают размеры мебели. По санитарным требованиям, она должна соответствовать стандарту. Представители МВД из отдела участковых уполномоченных дают оценку безопасности, проверяют наличие сигнализации и тревожной кнопки, ограждений. Не обходится и без замечаний, их руководство учреждений должно устранить в кратчайшие сроки и до начала занятий.
Ни единого нарекания пока не возникло у специалистов Роспотребнадзора. Ранее выданные предписания устранены в ходе летних ремонтных работ. В школе №3 отремонтированы туалеты для младшеклассников, продолжается поставка комплектов ученической мебели, соответствующей возрастным особенностям и изучаемому предмету. В школах №№9, 22 и 25 "Гелиос" преобразились кабинеты химии. Для учеников здесь установлены парты со встроенными раковинами, к которым подведено водоснабжение, и полками для реактивов, а для преподавателя - большой демонстрационный стол. Вытяжные шкафы позволят быстро избавиться от химических запахов. В школе №8 появился современный кабинет физики, каждая из парт подключена к электросети. Продолжаются ремонты обеденных залов, санузлов. Комиссия оценила масштабную подготовку к новому учебному году каждой из девяти находкинских школ, которые уже посетила. Параллельно в детских садах города продолжается ремонт групп, подвозятся комплекты детской мебели.
Работа комиссии продлится до 19 августа. Всего предстоит посетить 75 учреждений. Добавим, что на подготовку образовательных учреждений города к новому учебному году из бюджета Находки направлено 132 млн рублей.
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