Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Приморья отозвал из отпуска директора департамента дорожного хозяйства
В рамках рабочей поездки по Шкотовскому району глава Приморья проинспектировал исполнение своего поручения по ремонту участка дороги Новонежино-Романовка. Владимир Миклушевский раскритиковал работу департамента дорожного хозяйства и отозвал из отпуска его руководителя Александра Швору. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Губернатор края проехал по дороге к селу Новонежино в рамках рабочей поездки по Шкотовскому району. Ремонт 14-километрового участка Романовка – Новонежино автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный – Новонежино –Анисимовка вошел в список 102 поручений главы региона по итогам Большого Проезда по краю в 2014 году. На сегодняшний день заасфальтирован только один километр.
«Дорога в ужасном состоянии, вы должны были сделать три километра в прошлом году и пять в текущем. По факту готов только один, почему?» – обратился Владимир Миклушевский к замдиректора департамента дорожного хозяйства Владимиру Решетникову.
«На двух километрах подготовлено земляное полотно и основание для устройства асфальтобетонного покрытия. По следующему участку сметная документация находится на проверке в Региональном центре ценообразования», – доложил он Губернатору.
Владимир Миклушевский заявил, что деньги на ремонт еще семи километров этого участка также предусмотрены в краевом бюджете и поручил руководству департамента ускорить ход работ и лично курировать процесс.
«Уже июль, конкурс опять в сентябре будете объявлять? А работать когда? По факту деньги выделены, но не освоены, укоряйте ход работ. Директор департамента в отпуске, а люди по этой дороге каждый день ездить вынуждены. Пусть срочно выходит и работает на объекте», – подчеркнул Губернатор.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский находится в двухдневной рабочей поездке по территориям края. Накануне глава региона посетил ЗАТО Фокино и Шкотовский муниципальный район.
Губернатор проинспектировал исполнение своих поручений, провел прием граждан по личным вопросам, встретился с депутатами и ветеранами муниципалитета, провел двустороннюю встречу с главой района, а также совещание по строительству жилья для работников завода «Звезда» в Большом Камне.
Сегодня, 15 июля, Губернатор продолжит поездку по Шкотовскому району, затем отправится в Артемовский городской округ.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
- Вечно крайние
- Единственный и неповторимый
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде