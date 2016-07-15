Губернатор Приморья отозвал из отпуска директора департамента дорожного хозяйства

В рамках рабочей поездки по Шкотовскому району глава Приморья проинспектировал исполнение своего поручения по ремонту участка дороги Новонежино-Романовка. Владимир Миклушевский раскритиковал работу департамента дорожного хозяйства и отозвал из отпуска его руководителя Александра Швору. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Губернатор края проехал по дороге к селу Новонежино в рамках рабочей поездки по Шкотовскому району. Ремонт 14-километрового участка Романовка – Новонежино автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный – Новонежино –Анисимовка вошел в список 102 поручений главы региона по итогам Большого Проезда по краю в 2014 году. На сегодняшний день заасфальтирован только один километр.

«Дорога в ужасном состоянии, вы должны были сделать три километра в прошлом году и пять в текущем. По факту готов только один, почему?» – обратился Владимир Миклушевский к замдиректора департамента дорожного хозяйства Владимиру Решетникову.

«На двух километрах подготовлено земляное полотно и основание для устройства асфальтобетонного покрытия. По следующему участку сметная документация находится на проверке в Региональном центре ценообразования», – доложил он Губернатору.

Владимир Миклушевский заявил, что деньги на ремонт еще семи километров этого участка также предусмотрены в краевом бюджете и поручил руководству департамента ускорить ход работ и лично курировать процесс.

«Уже июль, конкурс опять в сентябре будете объявлять? А работать когда? По факту деньги выделены, но не освоены, укоряйте ход работ. Директор департамента в отпуске, а люди по этой дороге каждый день ездить вынуждены. Пусть срочно выходит и работает на объекте», – подчеркнул Губернатор.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский находится в двухдневной рабочей поездке по территориям края. Накануне глава региона посетил ЗАТО Фокино и Шкотовский муниципальный район.

Губернатор проинспектировал исполнение своих поручений, провел прием граждан по личным вопросам, встретился с депутатами и ветеранами муниципалитета, провел двустороннюю встречу с главой района, а также совещание по строительству жилья для работников завода «Звезда» в Большом Камне.

Сегодня, 15 июля, Губернатор продолжит поездку по Шкотовскому району, затем отправится в Артемовский городской округ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.