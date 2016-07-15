www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Губернатор Приморья отозвал из отпуска директора департамента дорожного хозяйства

15 Июля 2016, 13:25 | Приморье

В рамках рабочей поездки по Шкотовскому району глава Приморья проинспектировал исполнение своего поручения по ремонту участка дороги Новонежино-Романовка. Владимир Миклушевский раскритиковал работу департамента дорожного хозяйства и отозвал из отпуска его руководителя Александра Швору. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Губернатор края проехал по дороге к селу Новонежино в рамках рабочей поездки по Шкотовскому району. Ремонт 14-километрового участка Романовка – Новонежино автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный – Новонежино –Анисимовка вошел в список 102 поручений главы региона по итогам Большого Проезда по краю в 2014 году.  На сегодняшний день заасфальтирован только один километр.

«Дорога в ужасном состоянии, вы должны были сделать три километра в прошлом году и пять в текущем. По факту готов только один, почему?» – обратился Владимир Миклушевский к замдиректора департамента дорожного хозяйства Владимиру Решетникову.

«На двух километрах подготовлено земляное полотно и основание для устройства асфальтобетонного покрытия. По следующему участку сметная документация находится на проверке в Региональном центре ценообразования», –  доложил он Губернатору.

Владимир Миклушевский заявил, что деньги на ремонт еще семи километров этого участка также предусмотрены в краевом бюджете и поручил руководству департамента ускорить ход работ и лично курировать процесс.

«Уже июль, конкурс опять в сентябре будете объявлять? А работать когда? По факту деньги выделены, но не освоены, укоряйте ход работ. Директор департамента в отпуске, а люди по этой дороге каждый день ездить вынуждены. Пусть срочно выходит и работает на объекте», – подчеркнул Губернатор.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский находится в двухдневной рабочей поездке по территориям края. Накануне глава региона посетил ЗАТО Фокино и Шкотовский муниципальный район.

Губернатор  проинспектировал исполнение своих поручений, провел прием граждан по личным вопросам, встретился с депутатами и ветеранами муниципалитета, провел двустороннюю встречу с главой района, а также совещание по строительству жилья для работников завода «Звезда» в Большом Камне.

Сегодня, 15 июля, Губернатор продолжит поездку по Шкотовскому району, затем отправится в Артемовский городской округ.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: дороги  приморье  швору  губернатор  миклушевский 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru