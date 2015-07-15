В столице Приморья продолжаются работы по благоустройству

В разных районах Владивостока ведется ремонт подпорных стен, лестниц, подземных и надземных пешеходных переходов, ремонт дорожного полотна и других объектов городской инфраструктуры, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

На надземных и подземных пешеходных переходах проводится поддерживающий ремонт лестничных маршей, окраска и восстановление ограждения.

Так, как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на воздушном пешеходном переходе в районе остановки общественного транспорта «Заря» сейчас продолжаются работы по замене навеса из поликарбоната. Работы по текущему содержанию и ремонту переходов продолжаются в разных районах города.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.