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В столице Приморья продолжаются работы по благоустройству
15 Июля 2015, 16:20 | Приморье
В разных районах Владивостока ведется ремонт подпорных стен, лестниц, подземных и надземных пешеходных переходов, ремонт дорожного полотна и других объектов городской инфраструктуры, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
На надземных и подземных пешеходных переходах проводится поддерживающий ремонт лестничных маршей, окраска и восстановление ограждения.
Так, как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на воздушном пешеходном переходе в районе остановки общественного транспорта «Заря» сейчас продолжаются работы по замене навеса из поликарбоната. Работы по текущему содержанию и ремонту переходов продолжаются в разных районах города.
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Теги: благоустройство дороги
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