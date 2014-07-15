В Приморье увидели за деревьями лес

В Приморском крае впервые заключен контракт на проведение работ по лесоустройству. Государственный контракт с ФГУП «Рослесинфорг» заключен на прошедшей неделе. Ранее был проведен аукцион, в результате которого это предприятие оказалось победителем.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, работы по лесоустройству компания-победитель начнет проводить уже в ближайшее время. Площадь проведения работ составит 428 022 гектара. Это земли Спасского, Сергеевского, Углекаменского, Арсеньевского и других лесничеств. Сумма контракта составляет 37,2 млн руб.

Как отметил и.о. директора департамента лесного хозяйства Сергей ПСТЫГА, лесоустройство – это работы, которые проводятся на территории края для оценки ресурсного потенциала лесов. Лесоустройство включает в себя проектирование лесных участков, определение границ лесничеств, лесопарков, учет материальной оценки леса, подсчет возраста деревьев и многое другое.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, в рамках заключенного контракта, будет определен вид хозяйствования в том или ином лесничестве. Где-то будут посажены новые деревья, где-то – созданы минерализированные полосы для защиты от пожаров, где-то разрешат рубки для заготовки дров. Работа по контракту будет завершена к 20 декабря текущего года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.