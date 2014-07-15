Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье увидели за деревьями лес
В Приморском крае впервые заключен контракт на проведение работ по лесоустройству. Государственный контракт с ФГУП «Рослесинфорг» заключен на прошедшей неделе. Ранее был проведен аукцион, в результате которого это предприятие оказалось победителем.
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, работы по лесоустройству компания-победитель начнет проводить уже в ближайшее время. Площадь проведения работ составит 428 022 гектара. Это земли Спасского, Сергеевского, Углекаменского, Арсеньевского и других лесничеств. Сумма контракта составляет 37,2 млн руб.
Как отметил и.о. директора департамента лесного хозяйства Сергей ПСТЫГА, лесоустройство – это работы, которые проводятся на территории края для оценки ресурсного потенциала лесов. Лесоустройство включает в себя проектирование лесных участков, определение границ лесничеств, лесопарков, учет материальной оценки леса, подсчет возраста деревьев и многое другое.
По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, в рамках заключенного контракта, будет определен вид хозяйствования в том или ином лесничестве. Где-то будут посажены новые деревья, где-то – созданы минерализированные полосы для защиты от пожаров, где-то разрешат рубки для заготовки дров. Работа по контракту будет завершена к 20 декабря текущего года.
Новости тематики
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- Шамору смешали кое с чем
- Регион разовьют дотла
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- В Приморье национальный парк заблокировала экономическая полиция
- Приморье готовится встретить День кедра
- Памела Андерсон получила радостные вести из Приморья
- Федеральную благотворительную экологическую акцию "оБЕРЕГАй" провели в Хабаровске
Новости раздела
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Вечно крайние
- Единственный и неповторимый
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- Ректор ТГМУ высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Остров Русский в цифровом пространстве
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо