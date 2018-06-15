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Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
Приморские рыбаки добыли более 243 тысяч тонн минтая в зимне-весенний период 2018 года. Об этом сообщили на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета в четверг, 14 июня. В мероприятии принял участие вице-губернатор края Валентин Дубинин.
В заседании, которое состоялось в Администрации Приморского края, также участвовали представители Росрыболовства, Россельхознадзора, региональных рыбодобывающих предприятий, научных организаций, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
На совете подвели итоги охотоморской минтаевой путины сезона «А». Заместитель директора «ТИНРО-Центра» Игорь Мельников сообщил, что в январе-начале апреля в Охотском море было добыто почти 825 тысяч тонн минтая. Основной вклад внесли рыбаки Камчатки, Приморья и Сахалина.
«На промысле минтая работало 69 судов 17 предприятий Приморского края. Они выловили более 243 тысяч тонн минтая», – сообщил Игорь Мельников.
В своем докладе он отметил, что есть небольшое отставание к показателям 2017 года, которое связано с погодными условиями, ледовой обстановкой, меньшим количеством судов на промысле и приловом молоди.
«Чтобы сохранить молодь и уменьшить ее прилов, предлагается запретить промысел минтая в западно-камчатской подзоне в районе 57 и 58 градусов северной широты», – сказал Игорь Мельников.
Также участники заседания рассмотрели вопрос о переходе на систему обязательной электронной ветеринарной сертификации уловов водных биоресурсов и работе системы «Меркурий».
Отметим, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры», – обозначил Андрей Тарасенко.
Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Фото - https://foodinformer.ru
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