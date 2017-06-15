В Приморье потеплеет до +29 °C

Но на побережье Приморского края будет прохладно, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

В пятницу, 16 июня, на юге Дальневосточного региона атмосферное давление будет расти.

В Приморском крае осадки прекратятся. В поле повышенного давления усилится ночное выхолаживание, минимальная температура воздуха понизится по сравнению с минувшей ночью на 2–6 градусов, +1…+12 °C. Днем в континентальных районах установится жаркая погода, максимальная температура воздуха +21…+29 °C. На побережье прохладнее, +12…+20 °C.

Во Владивостоке в пятницу переменная облачность, без осадков, утром в отдельных районах возможен туман. Ночью температура воздуха +12…+14 °C. Днем температура повысится до +16…+19 °C.

Иван КРЫШАН.