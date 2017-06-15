В Приморье окончательно отключили батареи центрального отопления

Подача тепла на объекты соцкульбыта Тернейского района прекращена в четверг, 15 июня. Таким образом, отопительный сезон в Приморье завершен полностью, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказали в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, Тернейский район единственный, где до сих пор продолжался отопительный сезон.

«Это северный район края и здесь традиционно подача тепла продолжается до середины июня», – пояснили в ведомстве.

Сейчас Тернейском районе установилась комфортная температура воздуха и необходимости в отоплении социально значимых объектов нет.

В департаменте добавили, что в городах и районах Приморья идёт активная работа по подготовке к новому отопительному сезону. В муниципалитетах уже промыто и отремонтировано более 1500 километров трасс тепло и водоснабжения, идет плановый ремонт оборудования коммунальной инфраструктуры.

Специалисты отметили, что на сегодняшний день общая готовность теплоцентралей составляет почти 38%, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

Отметим, на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в Приморье предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.