Погода на выходных приморцев не порадует

ПРИМОРЬЕ, 15 июня, ZRPRESS. Сегодня к Приморью с запада подойдет циклон с атмосферными фронтами. В крае облачно, на юге уже начались небольшие дожди. Ближайшей ночью они распространятся на большую часть края. В субботу осадки в Приморье сохранятся.

В воскресенье атмосферные фронты циклона покинут край, но сохранится поле пониженного давления. В отдельных районах края будут идти кратковременные дожди. На выходных температурный фон в континентальных районах составит около +18...+23ºС, на побережье будет прохладно.

В начале следующей недели дожди пойдут на убыль, температурный фон немного повысится.

Во Владивостоке сегодня облачно, местами туман, морось. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

В выходные дни в краевом центре будет преобладать облачная погода. Временами ожидается дождь различной интенсивности. В ночные часы температура воздуха составит +10...+12°C, днем воздух будет прогреваться до +11...+14°C, сообщает пресс-служба Примгидромета.

"Золотой Рог".