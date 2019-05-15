В столице Приморья открывается Vladivostok Boat Show

Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2019 открывается во Владивостоке в пятницу, 17 мая.

Традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта – и это только начало списка всех событий.

В этом году мероприятие по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Программа мероприятий выставки Vladivostok Boat Show 2019 на 17-19 мая