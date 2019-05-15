Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В столице Приморья открывается Vladivostok Boat Show
15 Мая 2019, 13:30 | Приморье
Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2019 открывается во Владивостоке в пятницу, 17 мая.
Традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта – и это только начало списка всех событий.
В этом году мероприятие по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Программа мероприятий выставки Vladivostok Boat Show 2019 на 17-19 мая
Автор:
Новости тематики
- В столице Приморья открывается Vladivostok Boat Show
- Дань памяти советским воинам отдали в КНДР
- 40 тысяч человек объединил "Бессмертный полк" в Приморье
- "Коридор бессмертия" покажут в пяти кинотеатрах Владивостока
- "Бессмертный полк" соберет более 20 тысяч жителей и гостей Владивостока
- Автопробег в честь Великой Победы состоялся в Приморье
- Самбисты "Мастера" отстояли честь региона
- Юные футболисты из Приморья вышли в финал соревнований "Будущее зависит от тебя"
- Столица Приморья встречает "Дальневосточную весну" 28-й раз
- Стартовал фестиваль "Человек и море - 2019"
Новости раздела
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- Приморский край оказался не готов к ЕГЭ
- Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона
- В столице Приморья открывается Vladivostok Boat Show
- Дорожники Владивостока продолжают ремонт городских магистралей и внутриквартальных проездов
- Бизнес-гороскоп: У Раков в клешнях окажутся на неделе отличные покупки
- Дань памяти советским воинам отдали в КНДР
- Приморье встает на доску
- ЗОЖ требует профи
- Первомайский ливень - празднику не помеха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЕГЭ превратили в казнь
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- У губернатора Кожемяко серьезно упали доходы
- Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
- Кураторы Дальнего Востока полностью провалили программу развития региона
- У многодетных семей в Приморье могут забрать землю
- Раб Сулеев
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- Владивосток отключают от горячего водоснабжения
- Путин поддержал мегапроект экс-мэра Пушкарёва
Loading...