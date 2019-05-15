Дорожники Владивостока продолжают ремонт городских магистралей и внутриквартальных проездов

Дорожные службы продолжают ремонтировать магистрали Владивостока и укладывать новый асфальт во дворах жилых домов. Эти работы проводят специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и подрядные организации в разных районах краевого центра.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства городской администрации, сейчас спецтехника и рабочие трудятся на улицах Связи, Краева, Маковского, Невельского, Карбышева, Борисенко и Каплунова. На одних участках ведётся подготовка к асфальтированию и укладка нового асфальтобетона, на других - установка новых бордюрных камней, подготовка дорог и тротуаров к асфальтированию. На улицах Спасской, Тернейской и Светлой продолжает работать автогрейдер, который выравнивает грунтовые дороги. При необходимости осуществляется подсыпка.

Также ведутся ремонтные работы в микрорайоне Снеговая Падь. Здесь в районе домов № 9-13 укладывают новый асфальт.

Ремонт дорог проходит в разных районах Владивостока. На части объектов проводятся восстановительные работы, на других полностью меняют дорожное покрытие, на третьих ведутся капитальные работы с заменой бордюрных камней, ремонтом дорог и тротуаров



«Мы были приятно удивлены, когда в наш двор зашли дорожники. Всё делают оперативно и качественно», - отметила жительница микрорайона Ксения А.

«В минувшие выходные завершены основные работы на Котельникова, 6, Камском переулке, 12, Колесникова, 9, Анны Щетининой, 9, Некрасовской, 47а, Пограничной», - отмечают специалисты. В администрации города добавляют, что ремонт дорог проходит в разных районах. На части объектов проводятся восстановительные работы, на других полностью меняют дорожное покрытие, на третьих ведутся капработы с заменой бордюрных камней, ремонтом дорог и тротуаров.

«Ремонтные работы проводят как специалисты муниципального предприятия, так и другие подрядные организации, выигравшие аукционы. Всего дорожникам предстоит отремонтировать более 40 основных магистралей, 51 проезд к жилым домам, два проезда к медицинским учреждениям», - рассказали в управлении дорог и благоустройства.

Напомним, что приоритетный перечень объектов ремонта был сформирован на основе мониторинга состояния проезжей части улиц, а также по обращениям жителей города.

Фото Vlc.Ru.