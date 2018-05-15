Праздник украсили "винтажными" автомобилями

В честь «Дня Победы», 9 мая, на верхней площадке набережной Спортивной гавани работала выставка автомобилей советских времен и военного времени. Участие в выставке приняли автомобили марок «ГАЗ-69», «Победа», «ГАЗ-21», «ГАЗ-24», «Запорожец».

Горожане не упустили возможность прикоснуться к отечественной истории и запечатлеть себя на фотографиях с такими авто. А дети с удовольствием посидели на водительском кресле, держась за руль.

Владелец автомобиля «ГАЗ-24 «Волга» Артем рассказывает о своей машине:

- Приобрел в Дальнереченске два года назад, машина 1983 года выпуска. В Советском Союзе бабушке-хирургу за заслуги перед районом выдали «Волгу», она была единственным собственником авто, потом я ее купил. В основном на ней выезжаю покататься на выходные, в хорошую погоду, иногда на работу. За два года она меня еще ни разу не подвела.

Константин РЮПИН, участник частного клуба «Элитное ретро», признается, что его «ГАЗ-69» был куплен у начальника геологической партии, перебирался полностью до винтика, детали менялись старые на новые. «Сейчас единственное неродное от авто - это «сидушка», все остальное удалось сохранить в оригинале. А полевая кухня досталась по случаю от друзей».

Участник «ЗАЗ-клуба» и владелец «Запорожца» Сергей рассказал, что машины заказывали издалека, рассматривали не только по Приморскому краю, выбирали, чтобы их состояние было как можно лучше. «Машины у нас полностью соответствуют оригинальному состоянию, и выглядят так, как они были выпущены. В городе на ходу таких машин у нас всего 6 штук. В Советском Союзе такие машины выдавали инвалидам, а стоили они 3100 рублей. Автомобили стараемся не красить, чтобы по максимуму сохранить их состояние, чтобы сохранить нашу историю».