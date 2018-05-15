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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке продолжается ремонт дорог

15 Мая 2018, 15:10 | Приморье

На минувшей неделе подрядчики приступили к ремонту улицы Бестужева во Владивостоке. Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы начались с ремонта тротуара и демонтажа дорожных бортовых камней от ул. 1-я Морская до перекрестка с улицей Адмирала Захарова.

В ходе комплексного ремонта улицы Бестужева будет установлено более 3 тысяч метров дорожных и тротуарных бортовых камней, отремонтировано 6 лестниц, заменено 85 люков и решеток инженерных сетей, установлено 2 новых остановочных павильона общественного транспорта, более 13 тысяч квадратных метров площади покрыто новым асфальтобетоном.

А в канун Дня Победы бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обновили дорожную разметку на центральных улицах Владивостока - Светланской, Уборевича, Алеутской, Фонтанной, Океанском проспекте, Всеволода Сибирцева и др. В общей сложности было нанесено более 5 км осевых линий и около 1000 кв.м разметки типа «зебра».

Дорожная разметка – важный элемент безопасности, организации и упорядочения дорожного движения транспортных потоков. Согласно статистике, она позволяет увеличить пропускную способность дорог, и более чем на 20% уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. В этом году дорожникам предстоит нанести во Владивостоке более 420 км осевых линий дорожной разметки, а также более 15 тысяч кв.м дорожной разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии.

При этом особое внимание уделяется качеству нанесения дорожной разметки.

«Задача минимум – добиться того, чтобы дорожная разметка наносилась не чаще одного раза в год и при этом держалась на дорогах. Особое внимание необходимо уделить качеству материалов и соблюдению технологии. Задача максимум – переход на термопластик. Это качественный, практичный и долговечный материал, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании», – подчеркнул глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО. 

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: дороги  владивосток  ремонт 



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