Победа - в каждом сердце

День Победы стал днем единения приморцев, бережно хранящих память о героях и ветеранах Великой Отечественной войны

Георгиевская ленточка, солдатская пилотка, красные гвоздики стали в этот день своеобразным кодом памяти, объединившим жителей приморского края, вышедших на улицы городов и поселков, чтобы отдать дань памяти победителям в Великой Отечественной войне.

День Победы вновь объединил людей разных поколений, национальностей, социальных слоев и жизненных устремлений, ведь та жестокая война затронула каждую семью, каждый дом. И, несмотря на то, что все дальше в историю уходят те трагические и героические годы, все очевиднее для новых поколений великий подвиг наших соотечественников. Наверное, и поэтому нельзя без слез смотреть на бесконечную реку Бессмертного полка, где портреты героев былых времен несут уже не дети, а внуки и правнуки.

Торжественное празднование Дня Победы во Владивостоке началось утром с церемонии подъема Государственного и морского Андреевского флагов России на берегу бухты Золотой Рог, на Корабельной набережной. В небольшом театрализованном представлении приняли участие военные моряки, одетые в морскую форму от времен Петра Великого до наших дней.

В это утро прошло торжественное возложение цветов к мемориалу «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны», к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», к стеле «Владивосток – город воинский славы» на центральной площади.

















Одним из первых в России Владивосток принял военный парад, посвященный 73-й годовщине Великой Победы Советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В боевых расчетах по главной улице города торжественным шагом прошли более 1,5 тысяч военнослужащих, проследовала военная техника – более 50 единиц. Ее колонну возглавил легендарный танк Т-34, за которым шла современная техника, стоящая сегодня на вооружении защитников Отечества. Глядя на этот торжественный марш с праздничной трибуны, ветераны Великой Отечественной войны смогли воочию убедиться, что безопасность страны – в надежных руках.

А потом улицу Светланскую заполнила колонна «Бессмертного полка». Это шествие людей с портретами родных и близких, ковавших Победу на фронтах и в тылу, объединило миллионы соотечественников во всем мире, Приморье не стало исключением. Только во Владивостоке, по словам организаторов, акция собрала более 35 тысяч человек. Впервые жители вышли на улицы с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны – в 2013 году. 9 мая 2018 года колонны «Бессмертного полка» стали непременным атрибутом праздника во многих городах и поселках края, причем не навязанным извне, а идущим от сердца каждого его участника. Люди с гордостью рассказывали о близких, членах своей семьи, сделавших свой бесценный вклад в Великую Победу.

В Адмиральском сквере Владивостока участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов, представителей ветеранских организаций края объединила «Солдатская каша». По традиции здесь стояла полевая кухня, выступали творческие коллективы Приморья.

На Корабельной набережной в этот день все желающие могли сфотографироваться рядом с ретропоездом «Победа». Его проход по Владивостоку 8-9 мая под звуки паровозных гудков стал настоящим событием, они словно бы возвращали горожан в то далекое время. Во главе состава – паровоз, а на платформах – легендарная «Катюша», вагон-теплушка, грузовик военных времен ЗИС и, конечно, артисты и реконструкторы из военно-патриотического клуба.

На площадях и в скверах приморских городов в этот день проходили концерты, выставки, народные гуляния, танцы под песни военных лет. Например, во Владивостоке на Спортивной набережной представили ретро-автомобили советских времен и военного времени. В театральном сквере состоялся концерт военной песни, профессиональным артистам подпевали зрители. Праздник - поистине всенародный и семейный, в колоннах «Бессмертного полка»; в скверах и парках можно было увидеть много детей и молодежи, с атрибутами и в одежде военного времени, поющих те, старые, но не забытые песни минувшей войны.

В завершение праздничного дня небо приморской столицы расцветил красочный фейерверк.

На фото: День Победы вновь объединил людей разных поколений, национальностей, социальных слоев и жизненных устремлений, ведь та жестокая война затронула каждую семью, каждый дом…

Фото автора.