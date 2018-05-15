Выходные во Владивостоке: бизнес, культура и экстрим

Приморцам и гостям края есть из чего выбирать

Кем бы вы ни были – бизнесменом, поэтом, любителем активного отдыха или ценителем искусства – вы легко найдете, чем заняться в выходные в Приморье.

Деловой туризм

Если вы предприниматель или только собираетесь им стать, если даже выходные вы хотите проводить с пользой для своего дела, то вам наверняка понравится на четвертом Тихоокеанском туристском форуме, который пройдет во Владивостоке с 17 по 20 мая на нескольких площадках – кампус ДВФУ, ВГУЭС, здание администрации Приморского края, яхт-клуб «7 футов».

В рамках форума уже составлена деловая программа – тематические конференции, заседания и семинары, на которых бизнесмен, планирующий развивать бизнес в сфере туризма, может узнать об основных тенденциях и трендах этого рынка сегодня. Полезным станет и знакомство с представителями отрасли, в том числе с чиновниками, которые отвечают за внедрение государственной краевой программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы.

Стоит отметить, что на туризм в Приморье – большие ставки, поэтому в последние годы ТТФ собирает на своих площадках тысячи участников не только из России, но и из стран АТР, из которых приморскому предпринимателю особенно интересны Япония, Корея и Китай. Где еще найти лучшее место для знакомства с потенциальными партнерами в неформальной обстановке? Стоит подготовиться к тому, что особое внимание на деловом форуме будет уделено обсуждению вопросов развития морского туризма в Приморье.

Кроме деловой программы, будет чем развлечься не только предпринимателю сферы туриндустрии, но и любому горожанину: в рамках форума пройдет международная выставка «PITE», на которой страны, регионы и отдельные компании представят свои возможности для туристов. Здесь же развернется десятая юбилейная международная выставка катеров и яхт «Vladivostok Boat Show», а также фестиваль «День путешественника». В рамках последнего на территории кампуса ДВФУ будет работать «Улица регионов», ярмарка, а также сувенирная, ресторанная и ремесленная улицы.

«Ночь музеев – 2018»

Любители культуры и искусства во Владивостоке каждый год принимают участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году в столице Приморья «ночь открытых дверей» в музеях города и края состоится с 19 на 20 мая (суббота-воскресенье). В программе – маскарады, лекции и тематические выставки, викторины, фестивали и квесты.





«Ночь музеев-2018» в России решили посвятить теме «Шедевры из запасников», поэтому к всероссийской акции во Владивостоке присоединятся не только государственные музеи, но и другие арт-пространства. Так, можно совершенно бесплатно прийти как в Музей имени Арсеньева и в Приморскую государственную картинную галерею, так и в Музей археологии и этнографии ДГУ, Музей современного искусства «Артэтаж», Дом чиновника Суханова и в другие музеи и арт-пространства города, которых более двадцати.

Успеть сделать это нужно до полуночи – в это время акция завершится.

Экстрим – это вам не ролики

Как и в любом городе с развитой туристской инфраструктурой, во Владивостоке по выходным работает масса прокатов, где можно одолжить ролики, велосипеды, скейтборды, чтобы размять избалованные сидячим образом жизни мышцы. Однако тем, кому и такой отдых надоел, пора заняться кое-чем посерьезнее – квадроциклами.





Во Владивостоке услуги по аренде квадроциклов предлагают многие компании, а какие-то организуют даже полноценные туры. Так, в рамках одного из них, можно проехаться на квадроцикле по грязевым и водным препятствиям, рекам (Большая Пионерская, Хайндод) и горам (хребет Богатая грива на полуострове Муравьева-Амурского). Такое развлечение можно назвать полноценным экстримом, ведь в процессе можно и застрять, и перевернуться, однако опасность снижается благодаря присутствию рядом опытного инструктора.

Туры можно легко найти на региональной платформе «Фарпост», а также спросить о них у туроператора, которому вы доверяете. Стоит подобная экстрим-экскурсия в среднем 5-8 тыс. рублей на одного человека, но на одном квадроцикле можно разместиться и вдвоем.