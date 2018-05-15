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Циклон принесет в Приморье дожди, грозы и похолодание

15 Мая 2018, 09:42 | Приморье

15 мая в Приморье ожидается теплый и в целом погожий день. Только местами в крае из-за фронтальных разделов возможны небольшие дожди. Ветер западный умеренный. В ночные часы температура воздуха составит +11…+16°C, на востоке +3…+8°C. Фон дневных температур по краю будет по-летнему высоким, +28…+33°C, на побережье +18…+23°C, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой Примгидромет.

Днем 16 мая синоптическая ситуация изменится, на юг Хабаровского и север Приморского края выйдет циклон.  В Приморье ожидаются дожди различной интенсивности. Возможны грозы, шквалистые усиления ветра. На севере края они предполагаются более интенсивными, в южной половине дожди будут небольшим и пройдут только местами. Ночные температуры воздуха останутся без существенных изменений, днем станет прохладней на 3-7 градусов.

В дальнейшем в континентальных районах Приморья установится теплая без существенных осадков погода. На побережье будет немного прохладней.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +15...+17°C.

В среду, 16 мая, ожидается преимущественно облачная погода, возможен небольшой дождь (вероятность 50%). Ветер юго-восточный умеренный до сильного. В ночные часы температура воздуха составит +8…+10°C, днем +14…+16°C.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: дождь  погода  ветер  прогноз  приморье 



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