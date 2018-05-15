Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Циклон принесет в Приморье дожди, грозы и похолодание
15 мая в Приморье ожидается теплый и в целом погожий день. Только местами в крае из-за фронтальных разделов возможны небольшие дожди. Ветер западный умеренный. В ночные часы температура воздуха составит +11…+16°C, на востоке +3…+8°C. Фон дневных температур по краю будет по-летнему высоким, +28…+33°C, на побережье +18…+23°C, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой Примгидромет.
Днем 16 мая синоптическая ситуация изменится, на юг Хабаровского и север Приморского края выйдет циклон. В Приморье ожидаются дожди различной интенсивности. Возможны грозы, шквалистые усиления ветра. На севере края они предполагаются более интенсивными, в южной половине дожди будут небольшим и пройдут только местами. Ночные температуры воздуха останутся без существенных изменений, днем станет прохладней на 3-7 градусов.
В дальнейшем в континентальных районах Приморья установится теплая без существенных осадков погода. На побережье будет немного прохладней.
Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +15...+17°C.
В среду, 16 мая, ожидается преимущественно облачная погода, возможен небольшой дождь (вероятность 50%). Ветер юго-восточный умеренный до сильного. В ночные часы температура воздуха составит +8…+10°C, днем +14…+16°C.
Новости тематики
- Циклон принесет в Приморье дожди, грозы и похолодание
- Власти утверждают, что птичий вирус H9 не опасен для жителей Приморья
- Жителей Приморья призывают сдать оружие за вознаграждение
- В Приморье готовятся отметить новый международный праздник
- В Приморье пересчитали преступления и наказания
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- В Приморье на первомайскую демонстрацию вышли 30 тысяч человек
- По всему Приморью пройдут "Бессмертные полки"
- Сиротам в Приморье дадут от трех до пяти
- Будем резать!
Новости раздела
- Циклон принесет в Приморье дожди, грозы и похолодание
- Приморье готовится встретить День кедра
- Приморское образование будет курировать мать троих детей
- На PITE Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке
- Власти утверждают, что птичий вирус H9 не опасен для жителей Приморья
- Во Владивосток на МедиаСаммит-2018 прилетит ИКРА
- Дальневосточный МедиаСаммит-2018 подготовил участникам профессиональные пакеты на выбор
- Памела Андерсон получила радостные вести из Приморья
- За незаконную перепланировку квартир в Приморье будут штрафовать по полной
- Ночью во Владивостоке начнётся ремонт переезда в районе "ДСК"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Будущим пенсионерам подложили одну большую свинью
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- За незаконную перепланировку квартир в Приморье будут штрафовать по полной
- В популярном у приморцев продукте нашли добавку для антифриза
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Баррель сорвался с цепи
- В строю Бессмертного полка
- Во Владивостоке во время гастрофестиваля можно попробовать печенье из мидий