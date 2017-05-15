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Во Владивостоке ушел из жизни известный приморский скульптор
На 77 году жизни ушел из жизни известный приморский скульптор, член Союза художников России, Заслуженный художник Российской Федерации Валерий Геннадьевич Ненаживин.
Валерий Ненаживин широко известен в качестве автора мемориала «Боевая слава», скульптурной группы в парке Победы на 2-й Речке во Владивостоке, памятника известному поэту Осипу Мандельштаму и других работ. Также В. Ненаживин известен как автор графических произведений. Творческий почерк скульптора и художника В. Ненаживина отличали индивидуальность, острый драматизм, чувство сопричастности событиям, происходящим в стране. Его творчество является многогранным и ярким явлением в современном искусстве Дальнего Востока.
Уход В. Г. Ненаживина – невосполнимая утрата для творческого цеха художников.
Скорбим.
Приморское отделение ВТОО «Союз художников России».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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