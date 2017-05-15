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Циклон из Приморья взял путь на Хоккайдо

15 Мая 2017, 14:40 | Приморье

За прошедшие выходные он спровоцировал дожди над Приморьем, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Циклон, обусловивший в выходные дни ненастную погоду в Приморье, смещался с Корейского полуострова на акваторию Японского моря. А антициклон, усиливающийся над Охотским морем, препятствовал дальнейшему продвижению циклона на восток. Поэтому минувшие сутки циклон находился над северо-западной частью Японского моря.

Дожди начались в ночь на субботу и сохраняются до сегодняшнего дня. Больше всего дождя выпало в южной половине края, от 50 до 170 % месячной нормы. Выпавшие дожди уменьшили класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям. В северных районах края местами прошли небольшие дожди. Здесь сохраняется 3 и 4 класс пожароопасности леса.

Завтра, 16 мая, охотский антициклон уйдет на северо-западную часть Тихого океана, открывая дорогу циклону на восток. Он переместится к Хоккайдо, и погода в Приморье начнет улучшаться.

Ближайшей ночью небольшие дожди сохранятся лишь местами, днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Фон температуры воздуха существенно не изменится, 0…+11 °C, а днем воздух прогреется до +19…+27 °C.

Во Владивостоке во вторник, 16 мая, погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +6…+9 °C, днем максимальная температура +16…+19 °C.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: примпогода  погода 



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