Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцам сделали послабление для участия в кооперативном строительстве
Жители Приморского края получили возможность вступить в жилищно-строительный кооператив с господдержкой без учета требования о наличии стажа работы.
Новое постановление правительства РФ №376 (от 26 апреля 2013) дает возможность вступить в ЖСК людям без учета их стажа. Ранее стаж члена кооператива должен был быть от 3 до 7 лет. Предполагается, что постановление привлечет высококвалифицированных специалистов и поможет развитию кооперативного строительства в Приморском крае.
Отметим, что при участии фонда РЖС на территории края реализуется пилотный проект, который осуществляет жилищно-строительный кооператив "Остров". Планируется, что площадь строительства составит более 35 тыс. кв. м., на которой будут располагаться объекты эконом-класса. В том числе, 247 объектов индивидуального жилищного строительства, 61 помещение в домах блокированной застройки, а также 106 квартир в многоквартирных домах.
В декабре 2012 года кооператив получил от фонда 9 земельных участков площадью 40,9 га в безвозмездное пользование. Еще 4 участка площадью 15,5 га кооператив получит, если количество его членов достигнет 1 тыс. человек.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- "Терминал Астафьева" заботится о горожанах
- Более 100 тысяч рублей заплатят жители Приморья за незаконную перепланировку
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок
- В Большом Камне к концу года появятся больше 400 квартир для работников ССК "Звезда"
- Приморцы стали чаще брать ипотеку на нежилые помещения
- Сиротам дадут по "пятерке"
- Не жилец
- Первая семья жителей микрорайона Мыс Астафьева в Находке получила ключи от новой квартиры
- "Терминал Астафьева" переселил первые три семьи из аварийных бараков
Новости раздела
- Tele2 поздравит жителей Арсеньева с Днем города
- Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой
- Лайнер Costa Fortuna впервые зайдет во Владивосток
- Дома для особо важных персон
- Экстрим на природе
- Пройдусь я по приморской, сверну на сахалинскую…
- Приморская "ракушка" со своей жемчужиной
- Повышенная парусность
- Что и требовалось показать
- Тайга наступает на Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе