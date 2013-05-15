Приморцам сделали послабление для участия в кооперативном строительстве

Жители Приморского края получили возможность вступить в жилищно-строительный кооператив с господдержкой без учета требования о наличии стажа работы.

Новое постановление правительства РФ №376 (от 26 апреля 2013) дает возможность вступить в ЖСК людям без учета их стажа. Ранее стаж члена кооператива должен был быть от 3 до 7 лет. Предполагается, что постановление привлечет высококвалифицированных специалистов и поможет развитию кооперативного строительства в Приморском крае.

Отметим, что при участии фонда РЖС на территории края реализуется пилотный проект, который осуществляет жилищно-строительный кооператив "Остров". Планируется, что площадь строительства составит более 35 тыс. кв. м., на которой будут располагаться объекты эконом-класса. В том числе, 247 объектов индивидуального жилищного строительства, 61 помещение в домах блокированной застройки, а также 106 квартир в многоквартирных домах.

В декабре 2012 года кооператив получил от фонда 9 земельных участков площадью 40,9 га в безвозмездное пользование. Еще 4 участка площадью 15,5 га кооператив получит, если количество его членов достигнет 1 тыс. человек.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.