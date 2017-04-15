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Национальный парк "Бикин" заботится о природе и о людях в Приморье

15 Апреля 2017, 13:03 | Приморье

Самый молодой национальный парк Дальнего Востока, сохраняющий крупнейший массив кедрово-широколиственных лесов, принял участие в мероприятиях марафона «Заповедная волна», посвященного 100-летию заповедной системы России.

В Год ООПТ WWF России и Координационный совет заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока проводят в бассейне Амура марафон «Заповедная волна». Рассказать людям, что представляет собой заповедная система нашей страны, сделать ближе, родней и понятней расположенный рядом заповедник или национальный парк – одна из задач этого масштабного мероприятия. Для национального парка «Бикин» – самой крупной и самой молодой ООПТ Дальнего Востока, сохраняющей амурского тигра, места его обитания и традиционный образ жизни коренных малочисленных народов, «Заповедная волна» стала пробой сил и прекрасной возможностью для диалога с местными жителями.

«Деятельность нашего Парка направлена не только на сохранение природных комплексов Бикина, – комментирует Алексей Кудрявцев, директор национального парка «Бикин», – но и на поддержание культуры и традиций коренных малочисленных народов, которые ведут на территории парка традиционный образ жизни в течение нескольких веков природосберегающими методами. В том, что природа бассейна Бикина сохранена в первозданном состоянии, большая заслуга коренных малочисленных народов: удэгейцев, нанайцев, орочей!"

Национальный парк «Бикин» одним из первых начал в бассейне Амура марафон «Заповедная волна». В январе парк открыл в национальном селе Красный Яр фотовыставку «Заповедное ожерелье Амура». В марте провел праздник «Ва:кчай ни», посвященный окончанию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов и дню образования национального парка «Бикин». А в апреле, благодаря нацпарку, заповедная фотовыставка начала работу в Краеведческом музее Пожарского района Приморского края в поселке Лучегорск. Посетив ее, местные жители увидели общую картину уникальной природы всего Амурского экорегиона. Ведь на выставке представлены фотографии из 23-х федеральных заповедников и национальных парков 5 регионов бассейна реки Амур: Амурской, Еврейской автономной областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев.

Это «путешествие по заповедным островам», которое заповедники и национальные парки Амурского экорегиона ведут при поддержке WWF России, помогает людям прикоснуться к истории создания заповедной системы России, которая охватывает 11,4 % всей площади нашей страны и включает более 13 000 ООПТ различных категорий.

На открытии фотовыставки в Лучегорске гости узнали, что национальные парки – это одна из относительно «молодых» форм охраны природы. В отличие от заповедников, где в целях сохранения ценнейших природных комплексов даже доступ на территорию строго ограничен, национальные парки создаются для охраны природы в гармоничном сочетании с экологическим туризмом и традиционным природопользованием.

«Национальный парк «Бикин» создан для сохранения территории, на которой сотни лет органично живут и взаимодействуют дикая природа и коренные народы, – говорит Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России.Взаимодействие администрации парка и местного населения – важнейший момент, гарантирующий сохранение кедрового леса и его обитателей, амурских тигров, на долгие годы».

В Амурском экорегионе особо охраняемые природные территории покрывают 11,7 % территории: здесь расположены 17 заповедников, 7 национальных парков, 8 федеральных и 78 региональных заказников, 6 природных парков, 6 экологических коридоров и 2 водно-болотных угодья общей площадью около 149 102 км2.

На фото: Алексей Кудрявцев, директор нацпарка Бикин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: нацпарк  Бикин 



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