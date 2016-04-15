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Приморцев приглашают проголосовать за любимый каток
Уже третий год компания Beiersdorf – представитель торговой марки NIVEA дарит новую жизнь заброшенным и непригодным для катания ледовым площадкам в рамках программы «Голосуй за свой каток!». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в этом сезоне полюбившаяся многим программа стартует вновь.
Все что нужно для этого сделать: сфотографировать и зарегистрировать на сайте www.nivea.ru/katki старый каток, который вы хотели бы вернуть к жизни; попросить родных, друзей, соседей и всех неравнодушных к зимнему спорту людей проголосовать за каток в вашем районе; войти в 5 лидеров голосования (из них будет выбрано несколько победителей) и ждать чудесного преображения!
Вы можете проголосовать за любой каток, который на ваш взгляд особенно нуждается в восстановлении, поддержать площадку, которую выставили на голосование ваши земляки или подать собственную заявку!
Коробки уже участвующие в голосовании можно посмотреть на карте по ссылке: http://www.nivea.ru/Experience/ext/ru-RU/katki-2015?dpl=deeplink-katki
Спешите! Голосование идет полным ходом, и чтобы стать лидером нужно очень постараться! На счету каждый голос!
Делитесь своими мечтами, и, вполне возможно, что уже к будущей зиме новенькая ледовая площадка возле вашего дома засияет яркими праздничными огнями. Голосование продлится до 30 апреля 2016 года.
Благодаря этой программе возможность совершить маленькое чудо в своем городе или поселке есть у каждого жителя нашей страны. Чтобы старая дворовая «коробка» стала удобной и современной, достаточно создать заявку, принять участие в фотоконкурсе и набрать как можно больше голосов.
В 2015 и 2016 году заслуженными победителями и обладателями новых ледовых площадок стали жители Омска, Солнечногорска, поселка Мелиоративный (республика Карелия), а также Костромы, Братска и Костомукши.
Благодаря дружбе, сплоченности и упорству участники программы подарили своему городу или поселку не только современный спортивный объект, но и веселый семейный праздник!
Каждое возрождение площадки – это настоящий праздник на льду с интересными мастер-классами, играми, выступлениями известных хоккейных команд и мастеров фигурного катания, непередаваемой атмосферой единения, дружбы и веселья и, конечно, приятными подарками и сюрпризами от NIVEA!
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