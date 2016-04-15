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В приморских МФЦ можно будет купить билет и оплатить коммунальные услуги
В многофункциональных центрах «Мои документы» приморцы смогут купить билет или заплатить за услуги ЖКХ. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», развивать дополнительные услуги для населения в МФЦ поручил Губернатор края Владимир Миклушевский в ходе рабочего визита в Партизанский городской округ.
Глава региона посетил Партизанский многофункциональный центр «Мои документы» в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Центр был открыт в конце прошлого года, но уже оказал горожанам более тысячи услуг. В перечне услуг МФЦ – более 100 наименований.
Директор центра Елена Ремизова рассказала, что многофункциональный центр пользуется большой популярностью у жителей города – некоторые приходят даже просто на экскурсию. По результатам недавнего опроса пользователи оценили качество услуг на твердую пятерку.
«Среди самых востребованных – услуги соцзащиты, Росреестра, а также получение загранпаспорта. Раньше очереди занимали с утра, а за паспортом в Находку ездили, с появлением МФЦ решились эти и многие другие проблемы», – отметили в центре «Мои документы».
В ближайшей перспективе – оборудование парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья, благоустройство прилегающей территории и, конечно, расширение перечня услуг. До конца мая в помещении планируют установить банкомат.
Губернатор подчеркнул – это хорошая идея, многофункциональные центры нужно сделать максимально удобными и полезными для людей. Для этого необходимо расширять перечень услуг за счет сопутствующих сервисов.
«Помимо государственных и муниципальных услуг МФЦ должен оказывать жителям самые востребованные социально-бытовые услуги. Например, покупка билета или оплата услуг ЖКХ. Причем все нужно сделать максимально удобно, автоматизировав процесс. Понятно, что все сразу не сделаешь, но к этому нужно стремиться. Люди оценят возможность найти все необходимое в одном центре», – считает Владимир Миклушевский.
Отметим, сегодня государственные услуги приморцы могут получить в 37 многофункциональных центрах и 75 структурных подразделениях по всему краю.
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