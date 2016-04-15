МФЦ Владивостока приглашают на День открытых дверей с налоговой службой города

В пятницу, 15 апреля, несколько муниципальных отделений МФЦ Владивостока приглашают горожан на всероссийскую акцию «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», специалисты МФЦ вместе с сотрудниками налоговых органов будут вести прием деклараций о доходах, а также оказывать консультационную помощь по данным вопросам.

День открытых дверей будет проходить 15 апреля, с 9 часов утра до 17 часов в следующих отделениях муниципальных МФЦ по адресам:

- Партизанский проспект, 28-а (остановка транспорта «Инструментальный завод»);

- ул. Верхнепортовая, 76-а (остановка транспорта «Казанский храм»);

- пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (остановка транспорта «ДЭУ»).

В этот день, 15 апреля, в указанных отделениях МФЦ вместе с их специалистами будут дежурить также сотрудники налоговой службы. Они подробно расскажут каждому обратившемуся гражданину о наличии или отсутствии у него обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты налога с него, о порядке исчисления и уплаты налогов для физических лиц, окажут помощь в заполнении декларации о доходах, примут декларации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.