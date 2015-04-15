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Приморцам расскажут, где можно получить георгиевские ленточки

15 Апреля 2015, 15:10 | Приморье

Радиостанция «Европа Плюс Владивосток» на протяжении двух дней будет рассказывать приморцам, где можно получить георгиевские ленточки к 9 Мая, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

День Победы все ближе, и приморцев уже интересует, где же можно получить символ великого праздника – георгиевскую ленточку. Радиостанция «Европа Плюс Владивосток» жителям решила помочь и провести акцию «Георгиевская ленточка».

«Акция пройдет с 7 по 9 мая во время местных эфиров с 9:00 до 10:00 и с 12:00 до 13:00. Наши ведущие будут информировать слушателей о месте и времени раздачи ленточек. А волонтеры радиостанции будут раздавать их всем желающим», – рассказали на станции.

По словам работников радио, основная цель акции – поднять патриотический дух, пробудить интерес молодежи к празднику Великой Победы, напомнить молодому поколению о значимости этого дня.

Напомним, 70-летие Победы в Приморье намерены отметить с размахом. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский призвал отнестись к подготовке к празднику со всей ответственностью: «70-летие со Дня Победы – важнейшая дата для Приморья, России, для каждого из нас. 2015 год должен быть полностью посвящен этому великому событию. Ни один ветеран не останется без внимания, а праздничные мероприятия должны пройти во всех районах края».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: ВОВ  приморье  день победы  война  патриотизм  праздники 



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Комментарии

  • зорро11:46, 16.04.2015#

    а просто без всяких можно раздать ? скажите где и когда . дибилойды из этого шоу не надо делать падлы

  • Псевдоним15:28, 16.04.2015#

    Тогда не поднимется патриотический дух, не пробудится интерес молодежи к празднику Великой Победы, забудет молодое поколение о значимости этого дня.

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