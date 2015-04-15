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Владивосток накроет дождь со снегом
15 апреля погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. На южном побережье местами пройдет небольшой, на юго-востоке умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит от +4 до +19 °C, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В ближайшие сутки юг Дальнего Востока окажется под влиянием нового, обширного по площади циклона с активными фронтальными разделами, смещающегося из районов Забайкалья. Юго-западными ветрами в Приморье будет выноситься теплая воздушная масса. Ночью в западной половине края потеплеет до положительных значений. Восточная часть останется под влиянием холодных воздушных масс с Охотского моря - здесь сохранятся отрицательные значения температур воздуха. Температурный фон составит 0...+5°C, на северо-востоке -3...-9°C. Ночью без осадков. Утром усилится южный ветер, порывами в западной половине Приморья до 12-18 м/с.
Днем в четверг циклон выйдет на север Амурской области. Связанный с циклоном атмосферный фронт распространится с севера на юг вплоть до Желтого моря, на его волне 16 апреля зародится южный циклонический вихрь. Он будет смещаться в северо-восточном направлении и завтра днем выйдет в северо-западную часть Японского моря. Во второй половине дня местами на юге края начнется небольшой дождь.
В ночь на пятницу циклон будет смещаться на восток, вблизи побережья Приморья. В связи с этим 17 апреля в крае пройдут осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя, местами со снегом. На побережье усилится юго-восточный ветер.
В выходные дни погода в Приморье улучшится.
Во Владивостоке сегодня облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, со второй половины дня южный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+10°C.
Завтра в краевом центре ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой дождь. Усилится юго-восточный ветер, порывами до 22-27 м/с. Температура воздуха не превысит +3...+5°C.
Ночью и в первой половине дня в пятницу во Владивостоке пройдут осадки, временами сильные, преимущественно в виде дождя, в утренние часы возможно в виде дождя со снегом. Сохранится сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью будет около 0°C. Днем осадки прекратятся, ветер перейдет к северному направлению. Воздух постепенно прогреется до +6...+8°C.
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