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Губернатор Приморья разрешил поднимать паруса

15 Апреля 2015, 12:42 | Приморье

Сегодня, 15 апреля, в заливе Петра Великого, морском побережье Приморья открывается навигация маломерных судов. Соответствующее Постановление подписал губернатор края Владимир Миклушевский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На внутренних водоёмах края навигация маломерных судов откроется после вскрытия льда и по факту его схода.

По информации МЧС России по Приморскому краю, судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности.

«Выход на водные объекты разрешён маломерным судам, состоящим на учёте в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и прошедших освидетельствование. Судоводители обязательно должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном», – сообщили в управлении.

Также перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения. Провести краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту судна. Важно сообщать родственникам информацию маршрута движения – это поможет спасателям, если случится чрезвычайное происшествие.

Напомним, приморцам, оказавшимся в беде, нужно звонить по телефону 010 – единому номеру пожарных и спасателей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: миклушевский  маломерные суда  МЧС 



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