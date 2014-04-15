Министр МЧС России поставил Приморье в пример другим регионам

Министр МЧС России Владимир Пучков в рамках визита на Дальний Восток провел совещание в Приморье с профильными ведомствами по подготовке к весенним паводкам.

Владимир Пучков отметил слаженную работу департамента социальной защиты населения Приморского края. «Я хочу поблагодарить за профессиональную работу директора департамента Лилию Лаврентьеву за профессиональную работу. В Приморье своевременно и качественно выплатили материальную помощь пострадавшим, это очень важный вопрос, который в вашем регионе оперативно решили», - сказал он.

Напомним, во время ливневых осадков в июле прошлого года в зону ЧС попали 17 муниципальных образований края. Почти 10 тысяч приморцев, у которых затопило приусадебные, садовые, огородные земельные участки, получили по 10 тысяч рублей, а те, у кого кроме огородов оказались подтопленными и жилые дома, получили разовую помощь в 25 тысяч рублей.

По информации департамента, общая сумма выплат из средств резервного фонда краевой администрации составила почти 105,5 миллиона рублей.

Почти 117 миллионов рублей поступило в Приморье из резервного фонда Правительства РФ. 80,8 миллиона из них выплачены семьям, у которых во время чрезвычайной ситуации пострадали жилые дома. Еще почти 36 миллионов рублей направлено на выплату компенсаций за потерянный урожай, выращенный в подсобном хозяйстве.

Процесс выплат приморцам, чьё имущество пострадало от паводков, контролировал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Глава региона лично посещал районы, пострадавшие от стихии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.