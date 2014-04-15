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Находка поддержала проект ВНХК

15 Апреля 2014, 12:00 | Приморье

Будущее предприятие послужит комплексному развитию региона

Участники расширенного заседания Думы Находки приняли решение поддержать проект строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК). Во встрече помимо депутатов и представителей местной администрации приняли участие руководители крупных предприятий города, высших учебных заведений и глава Находкинского городского округа Олег КОЛЯДИН.

Участники заседания были единодушны во мнении, что будущее предприятие послужит комплексному развитию региона, и приняли решение поддерживать проект на всех этапах.

Заседание началось с подробной презентации проекта генеральным директором ЗАО «ВНХК» Юрием КАСЮКОМ. Завод перспективной мощностью более 30 млн углеводородного сырья в год планируется разместить на территории Партизанского района, в пади Елизарова (район п. Новолитовск). Первую очередь проекта планируется запустить в 2020 году, этот этап предполагает переработку 12 млн тонн нефти в год с выпуском бензинов и дизельного топлива, авиационного керосина, соответствующих стандарту «Евро-5». При реализации второй очереди из 3,4 млн тонн нафты и сжиженных газов предполагается выпуск около двух млн тонн полиэтилена и полипропилена. Решение о параметрах третьей очереди будет приниматься в 2017 году.

Проект позволит полностью закрыть дефицит топлива в регионе даже с учетом перспектив роста спроса, а также поспособствует развитию на юге Приморья новой отрасли по переработке полимеров.

«Мы уже заключили договор на генеральное проектирование. Генпроектировщиком выбрано ОАО «Ангарскнефтехимипроект», его подрядчиком - ЗАО «Нефтехимипроект» (Санкт-Петербург), этот институт проектировал новые установки в Туапсе. Сегодня над проектом уже работает более 40 субподрядных организаций, на площадке ведутся инженерные изыскания. Также в этом году мы планируем приступить к инженерной подготовке площадки, а непосредственно строительство начать в 2015 году», - рассказал Юрий Касюк.

Намерения нефтяников поддержали депутаты думы от партий «Единая Россия» и КПРФ.

«Обсуждение данного вопроса - своего рода депутатский тест на государственную грамотность, - заявил заместитель председателя Думы Находкинского городского округа (НГО), депутат от КПРФ Леонид ЗЕЛЕНОВ. - Наш регион должен играть ключевую роль в экспорте углеводородного сырья в страны АТР. Кроме того, в последние годы Находка потеряла порядка 20 тыс. рабочих мест, сократилась численность населения. Поэтому приход такого гиганта - это благо для территории. Разумеется, мы совместно с контролирующими органами должны создать наблюдательный совет и следить за ходом проекта. Но я глубоко убежден, что при современных технологиях мы можем обезопасить себя от экологических рисков. Я за то, чтобы завод был, фракция коммунистов поддерживает этот проект».

Строительство крупного предприятия предполагает масштабную реконструкцию и строительство новых объектов инфраструктуры. В частности, реконструкцию Екатерининского водозабора - основного источника воды для Находки. Его мощность увеличат почти вдвое, действующие водоводы будут полностью реконструированы. Новые сети проведут и от газовой ТЭС завода для обеспечения жителей горячей водой, теплом и электроэнергией.

«Строительство предприятия поможет нам решить многолетние коммунальные проблемы, - отметил в свою очередь глава Находкинского городского округа Олег Колядин. - Огромная стоимость тепловой энергии в городе обусловлена тем, что мы получаем мазут для котельных из Сибири, сжигаем его и получаем горячую воду и тепло. Завод ВНХК обеспечит город дешевым теплом и горячей водой от современной ТЭС, мы сможем отказаться от электротитанов, а значит, дополнительно сократить затраты на электроэнергию.

В завершение глава Находки выразил благодарность коллективу ВНХК за поддержку социальной сферы города, инвестиции в образование и трудоустройство местной молодежи.

В поддержку Восточной нефтехимической компании также выступили руководители крупнейших предприятий города. По итогам заседания участники приняли резолюцию, в которой отметили, что реализация проекта ВНХК положительно скажется на социально-экономическом развитии территории за счет привлечения инвестиций, развития смежных производств, снижения уровня безработицы, улучшения демографической ситуации и развития социальной инфраструктуры.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ВНХК  Роснефть 



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Комментарии

  • Володя19:08, 15.04.2014#

    Кучка лоботрясов и паразитов общества принимает решения как жить народу

  • Яков05:46, 07.08.2014#

    Вообще-то Находка против «ВНХК» сам живу в Находке и знаю настроение людей. А некоторые отдельные руководители города под давлением внешних факторов были вынуждены пойти на сделку с совестью, иначе не назвать подобное. По логике только референдум мог выявить позицию жителей в этом вопросе, но к сожалению группу инициативных граждан ратующих за референдум не желает ни кто даже выслушать в городской администрации. А жаль возможно по результатам оного удалось бы остановить опасную афёру со строительством химического монстра.

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