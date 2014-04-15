Преступников в Приморье помогут ловить "умные" видеокамеры

Об установке в Приморском крае системы видеонаблюдения для профилактики преступлений говорили в ходе круглого стола по теме «Актуальные вопросы безопасности в Приморском крае и пути их решения».

И.о. директора департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий ЛЕОНОВ рассказал, что в рамках программы «Безопасный город» во Владивостоке к концу 2015 года будут функционировать 553 «умные» видеокамеры.

«В дополнение к существующей системе мы добавим еще 329 камер. Проект по внедрению и развитию в городе системы видеонаблюдения по целям и задачам соответствует мировому опыту в данной сфере», - отметил Дмитрий Леонов. Монтаж камер будет производиться с июля текущего года до июня 2015 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.