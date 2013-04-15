Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Центр судоремонта "Дальзавод" поддерживает ветеранов
Ветераны Дальзавода получают от предприятия материальную помощь. Кому выделять деньги – решает совет ветеранов Центра судоремонта «Дальзавод».
– Как известно, одной из животрепещущих проблем для ветеранов являются материальные затруднения, с которыми они постоянно сталкиваются при приобретении дорогостоящих лекарств. Практически у каждого из них есть давние хронические заболевания, требующие поддерживающей терапии, вот почему пожилым людям приходится нести значительные затраты при оплате услуг аптеки, – рассказывает председатель совета ветеранов ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» Виктор Степанович Коляда. – Так, нынешним заводчанам-пенсионерам, которым сделана операция на глазах, необходимы отнюдь не дешевые препараты для длительного применения, приходится тратиться на них постоянно, рецепты врача зачастую становятся благим пожеланием. Мы оказываем помощь нуждающимся. В этом году ее получили уже 15 человек.
В сфере постоянного внимания администрации предприятия находятся и дни рождения ветеранов Дальзавода. В 2013 году 26 человек отметят юбилеи, и каждому из них планируется вручить приветственный адрес, поздравление и денежный подарок в размере 2000 рублей. Традиционно в День Победы все ветераны Великой Отечественной войны, а их 161 человек, получат приветственные адреса, поздравления и денежные подарки в размере 3000 рублей, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Девять талантливых ребят из Приморья стали победителями на всероссийском конкурсе
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
- В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
- Во Владивостоке аквариумы ресторанов заполняют свежим гребешком
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
Новости раздела
- В Приморье подешевела продуктовая корзина
- В Приморье прибыла первая новая электричка
- Социальную карту "Приморец" презентуют в сентябре
- В Приморье создадут "Ковер дружбы"
- Глава Владивостока предложил внести изменения в статус госнаграды "За спасение погибавших"
- Диалоги об инфраструктуре
- С козлами жить...
- Приморские женщины стали чаще выбирать мужские профессии
- Песня о дальневосточном леопарде стала одной из лучших на фестивале "Славянский берег"
- В Приморском крае за последний месяц выдано еще около 500 дальневосточных гектаров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток