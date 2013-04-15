Центр судоремонта "Дальзавод" поддерживает ветеранов

Ветераны Дальзавода получают от предприятия материальную помощь. Кому выделять деньги – решает совет ветеранов Центра судоремонта «Дальзавод».

– Как известно, одной из животрепещущих проблем для ветеранов являются материальные затруднения, с которыми они постоянно сталкиваются при приобретении дорогостоящих лекарств. Практически у каждого из них есть давние хронические заболевания, требующие поддерживающей терапии, вот почему пожилым людям приходится нести значительные затраты при оплате услуг аптеки, – рассказывает председатель совета ветеранов ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» Виктор Степанович Коляда. – Так, нынешним заводчанам-пенсионерам, которым сделана операция на глазах, необходимы отнюдь не дешевые препараты для длительного применения, приходится тратиться на них постоянно, рецепты врача зачастую становятся благим пожеланием. Мы оказываем помощь нуждающимся. В этом году ее получили уже 15 человек.

В сфере постоянного внимания администрации предприятия находятся и дни рождения ветеранов Дальзавода. В 2013 году 26 человек отметят юбилеи, и каждому из них планируется вручить приветственный адрес, поздравление и денежный подарок в размере 2000 рублей. Традиционно в День Победы все ветераны Великой Отечественной войны, а их 161 человек, получат приветственные адреса, поздравления и денежные подарки в размере 3000 рублей, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.