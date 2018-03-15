Приморских водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте

В связи с ухудшением погодных условий спасатели обращают внимание водителей на соблюдение безопасности при движении. Необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров. Пешеходам также необходимо быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения.

Спасатели напоминают: на проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъёмах. Жителям Владивостока и Приморского края рекомендуется проявлять максимальную осторожность при движении. Лучше вообще воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Кроме того, по данным Примгидромета, днём 15 марта, с усилением северного ветра, ожидается вынос оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого. Предупреждение доведено до администраций муниципальных образований для принятия решений по предупреждению происшествий и гибели людей на морской акватории.

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города Владивосток рекомендовано не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен.

Напомним, единый номер пожарных и спасателей 101 или 112.

Отметим, расчистку краевых дорог от снега ведут в Приморье более 350 единиц техники Примавтодора. Специалисты предприятия сообщают, что в настоящее время проезд есть ко всем населенным пунктам.

Фото: Глеб Ильинский

Газета "Золотой Рог", Владивосток