Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Участки для голосования по выбору объектов для благоустройства готовы в Приморье
Более 250 участков для рейтингового голосования за проекты благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» готовы в 14 муниципалитетах Приморья.
Как сообщила директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены, пройдёт в 12 городских округах, а также в Покровском и Кавалеровском поселениях.
«Это населённые пункты с численностью населения от 20 тысяч человек. В этих муниципалитетах 18 марта 2018 года более чем на 250 участках пройдёт голосование, на которое выносится 60 дизайн-проектов реконструкции аллей, скверов, парков. Это те пространства, которые на предварительных общественных слушаниях и обсуждениях назвали сами жители», – уточнила руководитель ведомства.
Елена Пархоменко отметила, что места для рейтингового голосования расположены вблизи избирательных участков по выборам Президента России. По словам директора департамента, уже сейчас всё готово для проведения голосования по выбору общественных пространств, благоустройство которых начнётся в этом году.
«Сформированы счётные комиссии, размещены информационные материалы, сами дизайн-проекты. Само же голосование пройдёт с 8.00 до 20.00», – уточнила Елена Пархоменко.
Места для рейтингового голосования расположены вблизи избирательных участков по выборам Президента России. Голосование пройдёт с 8.00 до 20.00
Глава департамента сообщила, что на реализацию проекта в прошлом году в Приморье было предусмотрено более 500 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Объём финансирования проекта в 2018-2022 годы составит более 2,6 миллиардов рублей. Планируется благоустройство 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха граждан.
По мнению вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна, данный проект очень важен.
«Благодаря проекту в самых отдалённых уголках нашей России будут благоустроены парки, скверы, дворики – то, что десятилетиями не делалось. Если в крупных городах с благоустройством общественных пространств и дворовых территорий ситуация относительно нормальная, то в мелких населённых пунктах требуется большая работа в этом направлении, проект дает все шансы изменить ее в лучшую сторону», – подчеркнул заместитель главы региона.
Гагик Захарян также акцентировал внимание на том, что жители – прямые участники данной программы, они решают и выбирают, что им нужно отремонтировать в первую очередь, утверждают дизайн-проекты, участвуют вместе с властью в приёмке объектов. Участие жителей повышает их ответственность за сохранность благоустроенных территорий, служит примером для детей, которые видят, как на их глазах при участии старших появляются красивые парки, скверы, уютные дворики.
«Изначально ставилась задача отойти от формализма в этой работе, найти в каждом городе, селе, посёлке свою «изюминку», сделать проект таким, чтобы он стал гордостью того места, где будет реализован», – обозначил вице-губернатор.
Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В ходе проекта в городах и поселках с населением больше 1000 человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный.
Отметим, Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному Собранию РФ назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России.
«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки, при этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры – в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Такой масштабный проект – это новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для жизни, культурных и гражданских инициатив, малого бизнеса и стартапов», – заявил Президент.
Новости тематики
- Участки для голосования по выбору объектов для благоустройства готовы в Приморье
- Алексей Тимченко: "Экономика Приморья как интеллектуальная игра – чтобы выиграть, нужно действовать продуманно"
- В Приморье обсудят роль муниципалитетов
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- В МФЦ Владивостока вводят новую услугу, от которой зависит будущее каждого
- Патриоты Приморья собрались в Арсеньеве
- Депутат Виктория Николаева будет курировать Общественные приемные губернатора Приморья
- Находкинцы столкнулись с трудностями выбора
- Команду горизбиркома Владивостока усилит юрист "Адмирала"
- В Дальнереченском районе Приморья отменена регистрация нескольких кандидатов в думу
Новости раздела
- Участки для голосования по выбору объектов для благоустройства готовы в Приморье
- Многоуважаемый шкаф заболел
- Привлечение школьников к труду вызвало ожесточенный спор в Приморье
- Пираньи в Приморском океанариуме не спешат показывать зубы
- Молодежь убегает из Приморья
- Владивосток - столица де-факто
- Tele2 и Disney осуществят мечту начинающих режиссеров
- Обучение - не дрессировка!
- Глава Владивостока пошел в народ
- Алексей Тимченко: "Экономика Приморья как интеллектуальная игра – чтобы выиграть, нужно действовать продуманно"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Cтавка ипотеки упадет до 8%
- Дольщики бьются за Снеговую падь