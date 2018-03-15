Участки для голосования по выбору объектов для благоустройства готовы в Приморье

Более 250 участков для рейтингового голосования за проекты благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» готовы в 14 муниципалитетах Приморья.

Как сообщила директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены, пройдёт в 12 городских округах, а также в Покровском и Кавалеровском поселениях.

«Это населённые пункты с численностью населения от 20 тысяч человек. В этих муниципалитетах 18 марта 2018 года более чем на 250 участках пройдёт голосование, на которое выносится 60 дизайн-проектов реконструкции аллей, скверов, парков. Это те пространства, которые на предварительных общественных слушаниях и обсуждениях назвали сами жители», – уточнила руководитель ведомства.

Елена Пархоменко отметила, что места для рейтингового голосования расположены вблизи избирательных участков по выборам Президента России. По словам директора департамента, уже сейчас всё готово для проведения голосования по выбору общественных пространств, благоустройство которых начнётся в этом году.

«Сформированы счётные комиссии, размещены информационные материалы, сами дизайн-проекты. Само же голосование пройдёт с 8.00 до 20.00», – уточнила Елена Пархоменко.

Места для рейтингового голосования расположены вблизи избирательных участков по выборам Президента России. Голосование пройдёт с 8.00 до 20.00

Глава департамента сообщила, что на реализацию проекта в прошлом году в Приморье было предусмотрено более 500 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Объём финансирования проекта в 2018-2022 годы составит более 2,6 миллиардов рублей. Планируется благоустройство 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха граждан.

По мнению вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна, данный проект очень важен.

«Благодаря проекту в самых отдалённых уголках нашей России будут благоустроены парки, скверы, дворики – то, что десятилетиями не делалось. Если в крупных городах с благоустройством общественных пространств и дворовых территорий ситуация относительно нормальная, то в мелких населённых пунктах требуется большая работа в этом направлении, проект дает все шансы изменить ее в лучшую сторону», – подчеркнул заместитель главы региона.

Гагик Захарян также акцентировал внимание на том, что жители – прямые участники данной программы, они решают и выбирают, что им нужно отремонтировать в первую очередь, утверждают дизайн-проекты, участвуют вместе с властью в приёмке объектов. Участие жителей повышает их ответственность за сохранность благоустроенных территорий, служит примером для детей, которые видят, как на их глазах при участии старших появляются красивые парки, скверы, уютные дворики.

«Изначально ставилась задача отойти от формализма в этой работе, найти в каждом городе, селе, посёлке свою «изюминку», сделать проект таким, чтобы он стал гордостью того места, где будет реализован», – обозначил вице-губернатор.

Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В ходе проекта в городах и поселках с населением больше 1000 человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный.

Отметим, Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному Собранию РФ назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки, при этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры – в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Такой масштабный проект – это новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для жизни, культурных и гражданских инициатив, малого бизнеса и стартапов», – заявил Президент.

Газета "Золотой Рог", Владивосток