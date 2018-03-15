Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пираньи в Приморском океанариуме не спешат показывать зубы
Живущие в экспозиции «Тропический дождевой лес» красные паку относятся к семейству пираньевых (Serrasalmidae) и при этом являют собой пример миролюбия.
«По сути паку – хищник, - говорит сотрудник отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Ксения Безбородова. - А значит, мог бы начать охотиться на соседей. Но этого не происходит. Мы кормим всех обитателей этого аквариума мелкими кусочками кеты, гребешком и добавляем специальный витаминизированный корм. Несмотря на то, что паку гораздо крупнее остальных, рыбы прекрасно уживаются вместе и даже не ссорятся из-за еды».
Специалисты полагают, что питавшиеся с детства кусочками рыбы паку просто не видят необходимости охотиться, их инстинкт уснул. Они привыкли, что обед сам идет в рот, и предпринимать дополнительные усилия им попросту лень. Высокая пищевая приспособляемость паку позволяет им потреблять еду со значительным содержанием животного белка, что несвойственно их природному рациону. Отсутствие «хищнических» инстинктов у всеядных пираний дает возможность содержать с ними других рыб, даже значительно меньших по размеру. В редких случаях паку может отобрать вкусный кусочек корма у соседей.
Красные паку были переведены в водоем у водопада семь месяцев назад и с тех пор выросли в два с половиной раза. Живут они вместе с цихлидами, тиляпиями и астронотусами. А недавно здесь появился новосел - метиннис. Эта травоядная рыбка из семейства пираньевых просто перепрыгнула из соседнего водоема и возвращать домой ее не стали.
Слово «пиранья» произошло от «пира» (рыба) и «аниа» (дьявольские зубы). И, если у многих пираний зубы действительно острые как бритва, то у паку они выглядят не столь устрашающе - квадратные, прямые и вполне похожи на человеческие. Гости океанариума могут наблюдать за кормлением миролюбивых паку в 13 часов по понедельникам, средам и пятницам.
Для справки:
Красный, или красногрудый паку (Piaractus brachypomus). Пресноводен, обитает в Амазонке и ее притоках. Промысловый вид. Достигает веса в 25 килограммов и роста в один метр. Максимальная зафиксированная продолжительность жизни – 28 лет.
Красный паку – не единственный представитель рода пираньевых в Приморском океанариуме. В аквариумах экспозиции живут также бурый паку, пираньи, метиннисы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Пираньи в Приморском океанариуме не спешат показывать зубы
- Tele2 и Disney осуществят мечту начинающих режиссеров
- Обучение - не дрессировка!
- У феминизма серьезные планы на Владивосток
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы останутся без финансовых патронов
- БПК "Маршал Шапошников" усилят ударными ракетами
- В Приморье 400 автоматических камер следят за дальневосточным леопардом
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут держать хвост трубой
- Как помочь "лишним людям"?
- Местами в Приморье температура опустится до -32°C
Новости раздела
- Привлечение школьников к труду вызвало спор в крае
- Пираньи в Приморском океанариуме не спешат показывать зубы
- Молодежь убегает из Приморья
- Владивосток - столица де-факто
- Tele2 и Disney осуществят мечту начинающих режиссеров
- Обучение - не дрессировка!
- Глава Владивостока пошел в народ
- Алексей Тимченко: "Экономика Приморья как интеллектуальная игра – чтобы выиграть, нужно действовать продуманно"
- Послание указало дорогу
- У феминизма серьезные планы на Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Cтавка ипотеки упадет до 8%
- Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил женщин с 8 Марта