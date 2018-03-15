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Пираньи в Приморском океанариуме не спешат показывать зубы

15 Марта 2018, 09:33 | Приморье

Живущие в экспозиции «Тропический дождевой лес» красные паку относятся к семейству пираньевых (Serrasalmidae) и при этом являют собой пример миролюбия.

«По сути паку – хищник, - говорит сотрудник отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Ксения Безбородова. - А значит, мог бы начать охотиться на соседей. Но этого не происходит. Мы кормим всех обитателей этого аквариума мелкими кусочками кеты, гребешком и добавляем специальный витаминизированный корм. Несмотря на то, что паку гораздо крупнее остальных, рыбы прекрасно уживаются вместе и даже не ссорятся из-за еды».

Специалисты полагают, что питавшиеся с детства кусочками рыбы паку просто не видят необходимости охотиться, их инстинкт уснул. Они привыкли, что обед сам идет в рот, и предпринимать дополнительные усилия им попросту лень. Высокая пищевая приспособляемость паку позволяет им потреблять еду со значительным содержанием животного белка, что несвойственно их природному рациону. Отсутствие «хищнических» инстинктов у всеядных пираний дает возможность содержать с ними других рыб, даже значительно меньших по размеру. В редких случаях паку может отобрать вкусный кусочек корма у соседей.

Красные паку были переведены в водоем у водопада семь месяцев назад и с тех пор выросли в два с половиной раза. Живут они вместе с цихлидами, тиляпиями и астронотусами. А недавно здесь появился новосел - метиннис. Эта травоядная рыбка из семейства пираньевых просто перепрыгнула из соседнего водоема и возвращать домой ее не стали.

Слово «пиранья» произошло от «пира» (рыба) и «аниа» (дьявольские зубы). И, если у многих пираний зубы действительно острые как бритва, то у паку они выглядят не столь устрашающе - квадратные, прямые и вполне похожи на человеческие. Гости океанариума могут наблюдать за кормлением миролюбивых паку в 13 часов по понедельникам, средам и пятницам.

 

Для справки:

Красный, или красногрудый паку (Piaractus brachypomus). Пресноводен, обитает в Амазонке и ее притоках. Промысловый вид. Достигает веса в 25 килограммов и роста в один метр. Максимальная зафиксированная продолжительность жизни – 28 лет.

Красный паку – не единственный представитель рода пираньевых в Приморском океанариуме. В аквариумах экспозиции живут также бурый паку, пираньи, метиннисы.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: владивосток  остров русский  приморский край  океанариум 
       



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