Многоуважаемый шкаф заболел

Вандалы на то и вандалы, чтобы не щадить ничего, даже вещи, созданные по зову сердца и являющиеся «народной» гордостью Владивостока

На смену обычной книге сегодня пришли электронные, хранящие в своей памяти столько знаний, с которыми и за всю жизнь не справиться. Именно с такими гаджет-книжками сегодня чаще можно встретить человека в общественном месте, чем с обычной. Однако уважение к простой форме книги, которую можно взять и полистать, и которая привычна уже сотни лет, все еще остается у многих людей.

Владивостоку очень повезло, что нашлись энтузиасты, которые серьезно подумали об этой проблеме. Около пяти лет назад в сквере Суханова появился первый во Владивостоке книжный шкаф, который стал одним из центров притяжения любителей книги. Информация о нем разошлась по городу, и люди, имея определенную жалость, стали меньше выкидывать книги, а больше привозить их сюда, давая им вторую, а то и третью жизнь. И сами брали что-то взамен, если еще не охладели к чтению. Для кого-то шкаф стал библиотечным пунктом, где книжку можно взять на время без каких-либо формальностей и, почитав, вернуть. Да и спроса, если не вернешь, никакого нет - только совесть.

Известно, что этот первый в городе книжный шкаф - настоящее произведение мебельного искусства - появился по инициативе движения «Патриот Приморья». Этот проект был осуществлен автором идеи Вячеславом ГНЕЗДИЛОВЫМ и людьми, которых он сумел заразить своим энтузиазмом. Шкаф изготовили в инновационной мебельной фирме «Глен».

Как-то, как обычный книгоман, знакомясь в очередной раз с содержимым шкафа, мне довелось услышать разговор нескольких девушек, одна из которых сказала своим подругам, что этот шкаф делал ее отец. И в этой короткой фразе была самая настоящая гордость и за своего отца, и за великолепный шкаф, который украсил сквер.

В какой-то степени даже жаль, что такой интересный, но не вечный объект стоит открытый приморской непогоде. Однако не она главный враг шкафа. В большей степени он страдает от вандализма, который время от времени к нему проявляют люди, не испытывающие духовного трепета перед книгой. Им почему-то ненавистно то, что другим доставляет радость.

Однажды в 2014 году шкаф подожгли. Прежде, чем его успели потушить, выгорела пара полок книг, закоптились другие, серьезно пострадал сам шкаф, и его на какое-то время забирали и чинили. В конце июня он снова появился на своем привычном месте. Художественно украшенный, с подсветкой. В феврале прошлого года шкаф снова был варварски изуродован - разбиты дверцы, уничтожена подсветка. И снова шкаф увозили, и уже в марте он, обновленный, стоял на своем месте. Известно, что сделали это люди бесплатно. И это не считая мелких ремонтов, которые энтузиасты делали, не отходя от шкафа.

Опять весна, и снова книжный шкаф разбит, куда-то исчезла часть декора, подсветка. Снова нужен ремонт.









Пожалуй, шкаф в сквере им. Суханова - это своеобразный тест, который показывает, что с нашей общей культурой не все в порядке. С другой стороны, здесь же доводилось слышать удивленные реплики приезжих, в том числе и иностранцев, которые восхищались, что в городе есть такое место, где можно бесплатно взять книгу. Да и не только книгу. Иногда в шкафу появляются видеокассеты, CD и DVD диски, журналы, разные безделушки и даже детские игрушки. Однажды рядом со шкафом, внутрь не вместилось, несколько дней пыталось найти себе почитателей неплохое произведение корнепластики.

Надо сказать, что книжный шкаф в сквере Суханова - это не единственное место, где в городе происходит своеобразный человеческий книговорот. Очень интересен многим шкаф у библиотеки им. Горького на Некрасовской, через который и сама библиотека отправляет в путешествие буккросинга часть своих книг. Есть довольно скромный шкаф на верхней площадке фуникулера. Была интересная попытка железной дороги на вокзалах Транссиба ввести целую сеть книжных шкафов, один из которых появился на железнодорожном вокзале Владивостока. Затем электронный книжный шкаф появился в сквере в районе «Авангарда». Известно, что у энтузиастов есть планы установить по городу еще несколько книжных шкафов.

В минувшем году, выполняя одно из редакционных заданий, я случайно побывал в одном из подъездов дома на ул. Авроровская, 17, и в просторном, довольно интересном по своему оформлению фойе, на стене я увидел большую книжную полку, всю уставленную интересными книгами, за которыми ранее стояли очереди больше, чем водочные.

Книги стали доступнее, но им сегодня почему-то не везет и на читателей, и на хорошее отношение. Ведь замечено, что многие к книжному шкафу сегодня просто равнодушны, как и вообще к получению новых знаний.

На фото: Знаменитому книжному шкафу снова нужен ремонт.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.