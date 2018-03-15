www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.94 р. 100 JPY: 53.39 р.
EUR: 70.53 р. 10 CNY: 90.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Привлечение школьников к труду вызвало спор в крае

15 Марта 2018, 09:48 | Приморье

Родители и учителя двух муниципалитетов края решат, должны ли дети привлекаться к общественно-полезному труду в школе. В рамках «Школьного референдума» 18 марта школьная общественность сможет высказать свое мнение по самым спорным вопросам, связанным с обучением детей.

Нужно ли привлекать к общественно-полезному труду школьников, решили выяснить в Ольгинском и Дальнереченском районах - территории вынесли вопрос на «Школьный референдум», так как эта тема стала одной из самых противоречивых и вызывающих вопросы в образовательных учреждениях региона. Так, родительское сообщество в Дальнереченском районе на две части делит привлечение школьников к коллективному труду: одни считают, что школа должна научить детей трудиться и помогать вне дома, другие же уверены, что их дети заниматься общественно-полезными делами не обязаны.

Таким образом, чтобы прийти к единому мнению в вопросе и понять, как думает большинство, представители общественности предложили провести «Школьный референдум», где родители и учителя смогут высказать свое мнение. В случае положительного решения, общественность предлагает сделать коллективный труд обязанностью школьников, а если большинство решит, что привлекать детей к сельским субботникам и уборке не стоит, то каждый будет вправе отказаться от участия по соответствующему заявлению. Голосование на референдуме будет тайным – достаточно поставить галочку в одной из строчек бюллетеня, формат которого разработан педагогическим сообществом.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru