Привлечение школьников к труду вызвало ожесточенный спор в Приморье

Родители и учителя двух муниципалитетов края решат, должны ли дети привлекаться к общественно-полезному труду в школе. В рамках «Школьного референдума» 18 марта школьная общественность сможет высказать свое мнение по самым спорным вопросам, связанным с обучением детей.

Нужно ли привлекать к общественно-полезному труду школьников, решили выяснить в Ольгинском и Дальнереченском районах - территории вынесли вопрос на «Школьный референдум», так как эта тема стала одной из самых противоречивых и вызывающих вопросы в образовательных учреждениях региона. Так, родительское сообщество в Дальнереченском районе на две части делит привлечение школьников к коллективному труду: одни считают, что школа должна научить детей трудиться и помогать вне дома, другие же уверены, что их дети заниматься общественно-полезными делами не обязаны.

Таким образом, чтобы прийти к единому мнению в вопросе и понять, как думает большинство, представители общественности предложили провести «Школьный референдум», где родители и учителя смогут высказать свое мнение. В случае положительного решения, общественность предлагает сделать коллективный труд обязанностью школьников, а если большинство решит, что привлекать детей к сельским субботникам и уборке не стоит, то каждый будет вправе отказаться от участия по соответствующему заявлению. Голосование на референдуме будет тайным – достаточно поставить галочку в одной из строчек бюллетеня, формат которого разработан педагогическим сообществом.

Юрий РОГОВ.