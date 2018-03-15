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Привлечение школьников к труду вызвало ожесточенный спор в Приморье
Родители и учителя двух муниципалитетов края решат, должны ли дети привлекаться к общественно-полезному труду в школе. В рамках «Школьного референдума» 18 марта школьная общественность сможет высказать свое мнение по самым спорным вопросам, связанным с обучением детей.
Нужно ли привлекать к общественно-полезному труду школьников, решили выяснить в Ольгинском и Дальнереченском районах - территории вынесли вопрос на «Школьный референдум», так как эта тема стала одной из самых противоречивых и вызывающих вопросы в образовательных учреждениях региона. Так, родительское сообщество в Дальнереченском районе на две части делит привлечение школьников к коллективному труду: одни считают, что школа должна научить детей трудиться и помогать вне дома, другие же уверены, что их дети заниматься общественно-полезными делами не обязаны.
Таким образом, чтобы прийти к единому мнению в вопросе и понять, как думает большинство, представители общественности предложили провести «Школьный референдум», где родители и учителя смогут высказать свое мнение. В случае положительного решения, общественность предлагает сделать коллективный труд обязанностью школьников, а если большинство решит, что привлекать детей к сельским субботникам и уборке не стоит, то каждый будет вправе отказаться от участия по соответствующему заявлению. Голосование на референдуме будет тайным – достаточно поставить галочку в одной из строчек бюллетеня, формат которого разработан педагогическим сообществом.
Юрий РОГОВ.
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Комментарии
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Димон12:10, 15.03.2018#
Интересно почему отдельные особи считают себя вправе решать за других? "Вы совсем уже с ума посходили??!! Дети обязательно должны уметь трудиться, и помогать!!"(С) Я лично категорически против принудительного и бесплатного труда. Когда возникает вопрос по платному труду- в пришкольную бригаду устроиться можно только по блату. А как массово задарма собачъе дерьмо собирать- так все в обязательном порядке! Это всего лишь способ получить себе бесплатную рабочую силу, никакой воспитательной нагрузки кроме стойкого отвращения к слову НАДО он не несет.
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Димон12:54, 15.03.2018#
Для вас русский язык не родной? Русским же по белому написано что способ получения бесплатной раб силы путем неоплачиваемой принудиловки ведет только к отвращению к труду как таковому. Оплачиваемый добровольный труд дает интерес трудящемуся и удовлетворение от результатов. К тому же заставляет работодателя рационально относиться к трудовым ресурсам. А детям преподносить при условии ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ никто не будет. Мне преподносили так: не поедешь в колхоз собирать картошку, не переведем в 9-й класс! Никто не говорил будет здорово, песни, пляски с бубнами или бабки на новые жигули. Просто не дадим тебе законных конституционных прав.
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Уважаемые родители! Вы совсем уже с ума посходили??!! Дети обязательно должны уметь трудиться, и помогать!! Какое может быть голосование? Я считаю что это часть воспитания. . . Если мы сейчас не вложим в них, не объясним что это норма, то в старости будем сами же пожинать плоды.