В воскресенье воздух в Приморье прогреется до +15 °С

В крае будет преобладать малооблачная и без осадков погода, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Во второй половине этой недели погода в Приморье стабилизируется. Основное влияние на погоду будет оказывать гребень сибирского антициклона. Ночью в континентальных районах столбики термометров опустятся до −8…−13 °С. На побережье ночи будут значительно теплее: 0…−5 °С.

В субботу днём весеннее солнце прогреет воздух до +4…+12 °С. Днем в воскресенье будет теплее по сравнению с субботой ещё на 1−3 градуса.

Тёплая весенняя погода без осадков ожидает в выходные дни и жителей Владивостока. При ветре южной четверти к утру столбики термометров опустятся до −1…+1 °С, а днём воздух будет прогреваться до +7…+10 °С.

Иван КРЫШАН.