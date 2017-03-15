Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье будущих общественников обкатали в экспертных советах
Депутаты краевого парламента практически определились со своими назначенцами в новый состав Общественной палаты. Кандидатов в ОП в минувшую пятницу согласовал профильный комитет ЗС ПК: войти в Общественную палату пожелали представители предпринимательских объединений, ветеранских и молодежных организаций, спортивных федераций.
Cвою «десятку» парламентарии выберут в конце марта из 34 кандидатов: комитет ЗС ПК по региональной политике и законности принял решение включить в бюллетень для тайного голосования на очередном заседании Законодательного Собрания всех, кто был выдвинут общественными организациями. Характерно, что большинство выдвиженцев в Общественную палату уже имеют опыт работы в общественных экспертных советах при губернаторе Приморья и других, в целом лояльных главе региона структурах. Ряд кандидатов представляет крупный приморский бизнес: это генеральный директор ООО «Технохолдинг Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО, директор ООО «АртХолдингМедиа» Юлия ПАК, главный бухгалтер ООО «Беркут» Елена ТЕКИЕВА.
Напомним, что ЗС Приморья и губернатор края назначают по 10 членов Общественной палаты. Оставшуюся десятку выберут те, кому уже окажут доверие глава региона и депутаты. Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», всего на места во втором составе Общественной палаты Приморского края претендуют около сотни человек.
Артем СТРОГИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье будущих общественников обкатали в экспертных советах
- "Помогите Ксюшке стать обычным ребенком"
- В воскресенье воздух в Приморье прогреется до +15 °С
- В Приморье судьям добавят срок
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит быть еще более упорными
- Ушел из жизни известный приморский журналист Виктор Дебелов
- Во Владивостоке снег закончится ночью
- Сообщения в соцсетях и WhatsUp о массовом суициде породили панику в Приморье
- Во Владивостоке в воскресенье возможен снег с дождем
- Приморцы хотят пойти в ОП
Новости раздела
- В Приморье будущих общественников обкатали в экспертных советах
- "Помогите Ксюшке стать обычным ребенком"
- В воскресенье воздух в Приморье прогреется до +15 °С
- В Приморье судьям добавят срок
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит быть еще более упорными
- Рыбаков-любителей в Приморье возьмут за жабры
- Туристы Приморья удивляются Парку Драконов
- Ушли на базу!
- Клиентам "Ростелекома" в Приморье предложили антивирус на выгодных условиях
- "Популяция уходит от роковой черты"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Опальный мэр Владивостока пошел в контратаку
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- В Приморье создадут огромное производство
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье появится еще один мост
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- Рыбаков-любителей в Приморье возьмут за жабры
- Работодатели будут шарахаться от беременных, как от чумных