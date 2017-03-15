В Приморье будущих общественников обкатали в экспертных советах

Депутаты краевого парламента практически определились со своими назначенцами в новый состав Общественной палаты. Кандидатов в ОП в минувшую пятницу согласовал профильный комитет ЗС ПК: войти в Общественную палату пожелали представители предпринимательских объединений, ветеранских и молодежных организаций, спортивных федераций.

Cвою «десятку» парламентарии выберут в конце марта из 34 кандидатов: комитет ЗС ПК по региональной политике и законности принял решение включить в бюллетень для тайного голосования на очередном заседании Законодательного Собрания всех, кто был выдвинут общественными организациями. Характерно, что большинство выдвиженцев в Общественную палату уже имеют опыт работы в общественных экспертных советах при губернаторе Приморья и других, в целом лояльных главе региона структурах. Ряд кандидатов представляет крупный приморский бизнес: это генеральный директор ООО «Технохолдинг Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО, директор ООО «АртХолдингМедиа» Юлия ПАК, главный бухгалтер ООО «Беркут» Елена ТЕКИЕВА.

Напомним, что ЗС Приморья и губернатор края назначают по 10 членов Общественной палаты. Оставшуюся десятку выберут те, кому уже окажут доверие глава региона и депутаты. Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», всего на места во втором составе Общественной палаты Приморского края претендуют около сотни человек.

Артем СТРОГИН.