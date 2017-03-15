"Помогите Ксюшке стать обычным ребенком"

Благотворительный фонд «Владмама» объединяет неравнодушных приморцев для помощи детям, борющимся за каждый вздох, каждый шаг, каждое слово

Детям с диагнозом ДЦП, проживающим в Приморье, помогут с оплатой лечения и реабилитации, приобретением лекарственных препаратов и средств передвижения. Благотворительный фонд «Владмама» запустил новую подпрограмму - «Преодоление».

Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама» был создан обычными людьми, жителями Владивостока, пользователями интернет-сайта vladmama.ru. Искреннее желание помочь тем, кто нуждается в помощи, объединило многих, незнакомых ранее между собой жителей Приморского края.

Из истории Фонда

- Среди подопечных нашего фонда - дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, - говорит Ольга Романова, президент Благотворительного фонда «Владмама». - Начиная с мая 2010 года мы старательно, вдумчиво и системно помогали детским домам Приморского края решать определенные материальные проблемы. В настоящее время вопросы материального обеспечения отошли на второй план, обнажив гораздо более серьезную проблему - социальной незрелости выпускников детских домов, их слабую готовность к самостоятельной жизни. Поэтому сегодня одна из главных задач фонда, реализуемая через специальные целевые программы, - это помощь в социализации детей, выросших в казенных учреждениях.

Однако реальность сегодняшнего дня такова, что не только эти дети нуждаются в особой поддержке. Есть и другая категория детей, которым крайне важна помощь неравнодушных граждан.

Порой болезни детей или преждевременные роды безжалостным образом коверкают все жизненные планы семей. И будни превращаются в схватку с болезнью, в мучительную борьбу за каждый вздох, каждый шаг, каждое новое движение или слово.

Начиная с 2017 года к списку целевых программ благотворительного фонда добавились программа помощи тяжелобольным детям и их семьям «Детское здоровье» и, в частности, две подпрограммы: «Преодоление» и «Дорога к здоровью».

Из документов Фонда

Порядок работы подпрограммы «Преодоление» в 2017 году четко определен. Адресатами для оказания помощи станут дети с диагнозом ДЦП, проживающие на территории Приморского края. Интересы детей при получении помощи выражают их законные представители. Помощь по данной подпрограмме может быть оказана ребенку один раз в год и предоставляется на основании заявления от законного представителя ребенка.

На какие цели можно запрашивать материальную помощь Фонда в рамках подпрограммы «Преодоление»:

- на диагностические манипуляции;

- на лечение;

- на лекарственные средства (не входящие в Реестр квотируемых препаратов) по назначению врача;

- на медицинскую реабилитацию и восстановительную терапию: механотерапию, физиотерапию, кинезитерапию, массажи, иглорефлексотерапию и т. д;

- на приобретение технических средств реабилитации: специальная обувь, костюмы, средства для личного передвижения (коляски);

- на иные реабилитационные мероприятия, рекомендованные лечащим врачом ребенка.

Разрабатывая правила оказания помощи детям в рамках этой программы, мы думали о тех семьях, кто бьется за каждое новое движение своего ребенка! - рассказывает Ольга Романова, президент фонда «Владмама». - Реабилитация детей с ДЦП - многолетняя, упорная, тяжелая и очень затратная работа их родителей. Она, эта работа, в прямом смысле «выжимает» все силы из мам. Папы, как правило, заняты своей прямой обязанностью - зарабатыванием средств для своей семьи. И не все папы, к сожалению, выдерживают. И часто мамы остаются с этой бедой один на один. И ситуация давит их тяжелым прессом. Возможности для работы - нет, а ребенку с этим диагнозом по-прежнему нужны регулярные курсы дорогостоящих лечебных и реабилитационных процедур. Государственное здравоохранение не в состоянии обеспечить своими средствами необходимый уровень эффективности реабилитации. Это не значит, что лечение неэффективное или специалисты недостаточно хорошо работают. Это значит, что бесплатно можно получить только три курса лечения вместо необходимых десяти.

А иногда в семье нет средств даже для того, чтобы доехать к месту бесплатной реабилитации. В Приморском крае эту помощь оказывают только во Владивостоке.

Наша программа - «Преодоление» - адресована семьям Приморского края. Мы готовы оказывать финансовую помощь для лечения детей с ДЦП.

Первой официальной подопечной фонда по программе «Преодоление» станет Ксюша ПЕРЯЗИНА.

Перязина Ксения. Возраст: 5 лет. Город: Лесозаводск. Диагноз: детский церебральный паралич. Необходимо: 150 000 рублей на оплату реабилитации в «Детском реабилитационном центре «Родник» (г.Санкт-Петербург). Дата реабилитации: июль-август 2017 г.

Из письма мамы:

«Здравствуйте! Меня зовут Оля. Мне 24 года и я воспитываю свою маленькую дочку Ксюшу. Ей 5 лет. Ксюша родилась недоношенной, на 7-е сутки у нее произошла остановка дыхания, врачи в реанимации вернули ребенка к жизни. Ксюша провела два месяца в реанимации, один из которых - под аппаратом ИВЛ. Ребенок пошел на поправку. Но в три месяца сделали плановую прививку на ослабленный организм, и развитие резко ухудшилось. В 9 месяцев поставили страшный диагноз - ДЦП. Ксюшин папа, узнав диагноз, отказался от ребенка. Ксюша прошла три курса лечения в Китае. Четыре курса лечения в реабилитационном центре «Детство» в Москве, 10 курсов лечения во Владивостоке, два курса массажей в Уссурийске, четыре курса в московском ИМТ, курс дельфинотерапии в Сочи.

Три года мы справлялись сами, постоянные реабилитации, перелеты, занятия мы оплачивали сами. Приглашали специалистов домой! У нас огромные успехи! 5 лет Ксюшенька борется и доказывает всем нам, что она будет обязательно ходить и говорить! Болезнь ДЦП лечится годами. 5 лет я постоянно слышу от всех: «Какой у тебя тяжелый ребенок». Тяжелый в плане того, что мне физически тяжело? Возможно. Но ни в коем случае не в плане ума и понимания. Ксюша очень особенная девочка, я говорю это не потому, что для каждой мамы свой ребенок особенный. А потому, что все это замечают. Ее реакция на что-то, характер, взгляд, эмоции... Она замечательная девочка. И я обязательно сделаю все, чтобы ее мир был таким же добрым и особенным, как и она сама! Пожалуйста, поддержите нас, помогите Ксюшке стать обычным ребенком».

Уважаемые приморцы! Фонд «Владмама» работает для вас. Если и вам приходится бороться за здоровье ребенка, вытаскивая его из плена ДЦП, если вашим друзьям или родственникам, находящимся в такой же ситуации, нужна поддержка Фонда - обращайтесь к нам.Телефон фонда - 8 914 707 66 72, электронная почта - fond@vladmama.ru,

сайт fond.vladmama.ru.

Если вы хотите помочь Ксюше или другим детям с ДЦП, борющимся за возможность жить в движении, - воспользуйтесь возможностью сделать это.

Реквизиты фонда:

Полное наименование: Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама»

ИНН/КПП 2540162465/253601001

Фактический адрес: 690005,

г. Владивосток, ул. Светланская, 114, кабинет 1, 4-й этаж,

ОГРН: 1102500001262

от 20.05.2013 г.

Реквизиты в банке ВТБ:

Р/счет 40703810811021002174

в филиале Банка ВТБ (ПАО)

в г. Хабаровске,

к/счет 30101810400000000727,

БИК 040813727.

Реквизиты в Сбербанке:

Р/счет 40703810650000002187

Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк, г. Хабаровск,

к/счет 30101810600000000608

БИК 040813608.

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование программа «Детское здоровье»

В деятельности любого благотворительного фонда есть одно незыблемое правило, контролируемое государством: все собранные средства являются прозрачными и целевыми. Если вы, делая пожертвование, поставили отметку «На программу «Детское здоровье», значит эти средства могут быть израсходованы фондом только на лечение детей. Не на зарплаты, не на аренду, не на ГСМ. Только на лечение больных детей. Благотворительный фонд «Владмама» создан обычными людьми и работает для них же.

Евгений СИДОРОВ.