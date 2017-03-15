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В Приморье судьям добавят срок
Депутаты Приморья предложили увеличить сроки полномочий мировым судьям
На заседании комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности депутаты рассмотрели во втором и третьем чтениях поправки в закон «О мировых судьях в Приморском крае».
Законопроект направлен на дальнейшее развитие судебной системы, укрепление самостоятельности и независимости судей. Изменениями в закон предполагается увеличить срок полномочий мировых судей Приморского края: при их первом назначении на должность - с 3 до 5 лет, а при повторном назначении - с 5 до 10 лет.
Анализ законодательства показывает, что ограничение срока полномочий мировых судей Приморского края тремя и пятью годами при первом и повторном назначении порождает сдерживающие факторы для реализации гарантий независимости осуществления правосудия, влечет экономически нецелесообразное расходование бюджетных средств, ставит мировых судей в неравное положение с судьями федеральных судов.
По мнению разработчиков законопроекта, повторное и последующее назначение мировых судей на 10 лет позволит повысить привлекательность мировой юстиции для квалифицированных кадров, полнее реализовать принцип несменяемости судей и единство статуса судей, снизить трудозатраты и расходы материально-технических ресурсов квалификационной коллегии судей Приморского края на проведение конкурсов и Законодательного Собрания на подготовку и рассмотрение аналитических справок о работе мировых судей. Также законопроект позволит повысить гарантии независимости мировых судей, создать условия, исключающие возможность оказания влияния на работу мирового судьи извне, предотвратить возможность необоснованного увольнения по истечении короткого срока полномочий.
«Этот законопроект позволит судьям почувствовать себя защищенными, поскольку они будут приближены по статусу к федеральным судьям, - сказал депутат Александр ЛОСЬ. - Эта инициатива давно назревала, и я думаю, что мы сделали очень правильный шаг, разработав законопроект. Он будет способствовать привлечению в юстицию грамотных, толковых специалистов, а это значит, что судейские решения будут правильными и объективными».
Стоит отметить, что более длительные сроки при повторном назначении на должность мировых судей уже установлены законами Волгоградской, Владимирской, Калининградской, Курской, Оренбургской, Ростовской, Томской, Тульской, Читинской областей, Хабаровского и Камчатского краев, Республики Карелия.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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