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Владивостокский филиал СПбГУП расширяет набор заочников
За 20 лет работы уже подготовлены тысячи востребованных и успешных профессионалов
Почему так актуальна заочная форма обучения и в чем ее преимущества, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал Сергей МАМИНОВ, директор Владивостокского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов – одного из лучших вузов России.
За 20 лет работы Владивостокский филиал знаменитого Петербургского вуза подготовил тысячи востребованных и успешных профессионалов, накопил большой потенциал: отличная материальная база, большая библиотека, компьютерный класс, своя фотолаборатория, преподавательский состав - занятия ведут доктора и кандидаты наук, заслуженные деятели культуры и искусств не только из Владивостока, но и из Санкт–Петербурга.
- Сергей Михайлович, в последние годы филиалы многих столичных вузов во Владивостоке закрылись. А вы продолжаете работать, и еще как! В чем секрет вашей популярности у абитуриентов?
- Думаю, секрет - в правильной образовательной модели. Головной вуз - Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов – один из лидеров образования в стране. Еще в 1993 году академик ЛИХАЧЕВ назвал его «Университетом будущего». А Российская академия образования, изучив наш опыт подготовки специалистов, признала модель СПбГУП перспективнейшей для России в XXI веке. В нашем головном вузе в Петербурге удивительный конкурс – до 50 человек на место. А у выпускников - одно из лучших в стране трудоустройств.
Мы уже 15 лет работаем по этой модели и по учебным программам, создаваемым в Петербурге. Как результат – среди наших выпускников практически нет безработных, а карьерные успехи многих из них просто впечатляют.
Полагаю, важно и то, что по традиции нашего университета выпускники филиалов завершают обучение в Санкт-Петербурге. Там они проходят завершающую сессию, итоговые государственные экзамены и защищают квалификационную работу. Это задает высочайшую планку, дает знания особого качества.
- По каким специальностям можно получить образование во Владивостокском филиале СПбГУП?
- У нас можно получить образование по самым востребованным специальностям: «Юриспруденция», «Экономика», «Социально-культурная деятельность», «Реклама и связи с общественностью». Эти направления чрезвычайно востребованы на рынке труда в наши дни, поскольку позволяют готовить профессиональные кадры широкого профиля. А высококвалифицированный штат профессорско-преподавательского состава обеспечивает качественный образовательный процесс. Например, «Социально-культурная деятельность» включает в себя широкий спектр учебных дисциплин: от культурологии, основ менеджмента, культурно-воспитательной работы с детьми и подростками до основ организации туристической отрасли и гостиничного дела.
- Сергей Михайлович, все же существует расхожее мнение, что на заочное отделение идут те, кто не поступил на очное. А кто в действительности ваши студенты?
- Обстоятельства в жизни бывают разные. Среди заочников немало тех, кто работает в той же сфере, в которой получает знания. Они относятся к учебе намного серьезнее, чем студенты дневного отделения, полученные знания тут же применяют на практике. Поскольку у них нет разрыва между работой и образованием, это в разы увеличивает их возможности карьерного роста. Студенты Владивостокского филиала СПбГУП совершенно разные люди, которые в силу самых разных обстоятельств выбрали заочную форму обучения. Значительный контингент студентов – это сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Заботятся о будущем. Очень много тех, кто уже работает в той или иной сфере, и им необходимо получить качественное образование для карьерного и профессионального роста.
К примеру, среди выпускников нашего филиала Людмила КАЛИНИНА - заслуженный работник культуры РФ, председатель Приморской краевой профсоюзной организации работников культуры, Петр ОСИЧАНСКИЙ - президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов, вице-президент Международной Федерации ассоциаций морских капитанов (IFSMA), Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ - помощник губернатора Приморского края, Алена БЕЛОУСОВА - член Общественной палаты края, Евгения ПРОБЕЙГОЛОВА - директор Приморского краевого колледжа культуры - и другие уважаемые люди.
- Есть ли у ваших заочников какие-то государственные льготы? Как к ним относятся работодатели?
- Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работнику совмещающему работу с получением высшего образования, работодатель обязан предоставить отпуск с сохранением среднего заработка на период прохождения сессии (гл. 26 ТК РФ). Военнослужащим и лицам, к ним приравненным, предоставляется бесплатный проезд в период учебного отпуска. Кроме того, студентам, совмещающим работу с учебой, дается возможность вернуть 13% стоимости обучения в виде налогового вычета. Наличие одной учебной сессии в год позволяет нашим студентам пользоваться вышеперечисленными гарантиями без особых проблем.
- Кроме качества образования ваш филиал славится насыщенной студенческой жизнью.
- Во всех филиалах СПбГУП создана творческая атмосфера, и мы не исключение. Наши студенты вовлечены в крупнейшие региональные и российские мероприятия. Зайдите на сайт Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов и на сайт Владивостокского филиала СПбГУП, и вы сами все увидите. Учеба и карьерный рост наших выпускников – главный приоритет Владивостокского филиала.
Для справки: Владивостокский филиал СПбГУП имеет лицензию рег. №1194 серия 90ЛО1 №0008177 от 17.12.2014 г. Св-во о рег. №1242 серия 90А01 №0001321 от 03.04.15 г.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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