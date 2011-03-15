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У Школ ДВФУ появляются руководители
В Дальневосточном федеральном университете назначены руководители пяти научных школ из девяти. Три из них возглавили ректора вузов, вошедших в состав ДВФУ.
Так, Директором Юридической школы стал доктор юридических наук Владимир КУРИЛОВ, доктор экономических наук Виктор БЕЛКИН возглавил школу Экономики и менеджмента, а доктор философских наук Сергей ПИШУН стал директором Школы Педагогики.
Две другие школы возглавили представители ДВО РАН: во главе Школы естественных наук встал председатель ДВО РАН, академик Валентин СЕРГИЕНКО, Школой биомедицины будет руководить доктор биологических наук, заведующий лабораторией фармакологии Института биологии моря имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Юрий ХОТИМЧЕНКО.
Как неоднократно говорил в своих выступлениях ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, на уровень директоров школ будут делегированы значительные полномочия по управлению научным и учебным процессом, а также финансовые ресурсы. На уровне ректората будут приниматься только стратегические решения.
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