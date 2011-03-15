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Казаки ищут себя на государевой службе
После более чем годичной чехарды, связанной с переизбранием атамана Уссурийского казачьего войска на Большом круге, оспариванием этого факта и ожиданием положившего конец всем спорам Указа президента о назначении войсковым атаманом Олега МЕЛЬНИКОВА, казаки УКВО начали поиск мест приложения своих сил, дабы послужить Отечеству.
- Олег Анатольевич, смутное время в УКВО закончилось?
- В целом да. Хотя изредка попытки заявить права на статус атамана войска еще проскальзывают. Но я отношусь к этому спокойно. Каждый волен заниматься чем хочет, лишь бы не нарушал законов.
- Сколько сейчас сабель в Уссурийском войске?
- 5 261 сабля. Мы принимаем в казаки в принципе всех, у кого есть казачья родословная, у кого нет, но человек ощущает себя казаком или хочет посмотреть, что это такое - быть казаком… Замечу, что по территории УКВО – едва ли ни треть России. Атаман Донского войска может объехать свои владения на машине за пару дней, мне же для этого понадобятся недели: у нас есть станицы и на Чукотке, и в Якутии.
- Раз казачество как явление существует, не может быть так, чтобы им никто не управлял…
- Только за последний год вышло три указа президента, три постановления правительства и три постановления Минрегионразвития – теперь это министерство отвечает за работу с казачеством. Сейчас в УКВО одна из главных необходимых бюрократических процедур заключается в необходимости согласовать Устав войска с главами субъектов федерации – а на нашей территории их восемь, с федеральными органами власти на местах и с Минрегионразвитием.
- Понятно, что казаки не просто числятся таковыми, они обязаны нести службу. С какими ведомствами работают казаки УКВО?
- С МЧС, например, Рослесхозом на тушении лесных пожаров, ФСБ – нас могут привлечь к борьбе с терроризмом, МВД, погрануправлением – охрана границы, Росприроднадзором, Росводресурсами – борьба с браконьерством. С Лесным управлением мы уже подписываем договор. При этом договоренность предусматривает обязательства сторон: ведомство в случае необходимости предоставляет нам службу, мы же обязаны выставить запрашиваемое число казаков, причем людей подготовленных, умеющих, например, бороться с паводками или знающих основы работы по охране общественного порядка. А то я уже говорил казакам, мы, мол, службу просим, а завтра дадут – что будем делать? Надо готовиться, учиться, получать навыки для службы в том или ином ведомстве. Кстати, положительный опыт уже есть. Я был на совещании, где говорилось о привлечении казаков к государевой службе по охране природы. Так вот из пяти позиций по всей России три были об УКВО: в пример приводились Ольгинский район по охране нерестилищ, Хорольский район и Новонежино по борьбе с наркосодержащими растениями.
Вообще при привлечении казаков для тех или иных служб возникает масса вопросов. Например, кто будет платить страховку казаку, если он пострадает при тушении лесного пожара? Обсуждаем вопрос и пытаемся найти решение. Словом, концепция поддержки казачества в стране есть, а детализация концепции еще требует решения.
Кроме того, Александр БЕГЛОВ – председатель Совета по делам казачества при президенте предложил привлекать казачество при реализации целевых программ на уровне субъектов федерации. Сейчас эта идея прорабатывается с тем, чтобы со следующего года заранее во всех целевых программах была предусмотрена казачья составляющая.
- Вы член совета по делам казачества при президенте и председатель комиссии по международным делам. А какие у российского казачества интересы в международных делах?
- Так, среди соотечественников, которые желают приехать в РФ, есть и люди с казачьими корнями. Мы работаем и с МИДом, и с ФМС, даже некоторую помощь в переселении оказать можем. На Украине, в Белоруссии мощные казачьи организации, атаман Камчатского отделения БЯНКИН был в гостях у казаков европейских государств: везде есть интерес к российскому казачеству.
У меня был разговор с казаком, живущим в Новой Зеландии. Спрашиваю: «Зачем ты хочешь вернуться в Россию?» «Мои дети забывают русский язык», - отвечает. Для казаков ощущения своих национальных, родовых корней важно. В Платоново-Александровской станице в Партизанском районе у нас есть казаки-переселенцы из-за океана. Казак с Украины, из-под Луганска, хотел бы переехать на Дальний Восток. Ничего удивительного: работы нет, перспектив иметь свой дом тоже. А в Амурской области, например, действует федеральная программа создания казачьих поселений вдоль границы. Там поставлены десять двухквартирных домов, рядом комплексы для содержания домашнего скота.
- Их задача - охрана границы?
- Их задача - заселять наши огромные пустующие территории и тем самым охранять границу. А в Приморье мы с генерал-лейтенантом Владимиром ЛАКИЗО – начальником погрануправления договорились возрождать казачью погранзаставу «Малиновую». Мы сможем ее сами отчасти комплектовать и шефствовать над ней. Что касается призыва юношей-казаков на срочную службу, то мы можем отправлять их в 59-ю мотострелковую бригаду в Сергеевке. Там уже служит 21 казак. А всем атаманам территорий, откуда ребята прибыли, вменено в обязанность регулярно интересоваться ходом их службы.
- Что еще в планах казаков УКВО на ближайшее время?
- Мы уже провели переговоры с директором детского центра «Океан» Валерием МЕРЗОЕВЫМ, чтобы в военно-спортивных сменах центра обязательно принимали участие казачата со всей России. Нынешним летом хотим на одном из БДК ТОФ сходить на Курилы и поставить там казачий крест.
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