Состояние пунктов пропуска не соответствует требованиям

Такой вывод сделан в ходе мониторинга, организованного ДВТУ Росграницы в отношении пунктов пропуска Полтавка, Турий Рог и Марково.

Их мониторинг проведен в целях подготовки предложений о перспективах развития и дальнейшем их функционировании (либо закрытии) во исполнение решения заседания Государственной пограничной комиссии от 3 декабря 2010 года. Судьба пунктов пропуска будет решена позднее.