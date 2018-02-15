Экс-мэр Владивостока прокомментировал планы судебных новаций

Экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ в своем блоге в социальной сети прокомментировал еще две (помимо тех, которые озвучены в вышестоящем материале) новации, которые, в случае их реализации, заметно повлияют на судебную систему в стране. Приводим его пост на данную тему полностью.

«Как-то незаметно прошли две важные новости. Первая - о законодательной инициативе Верховного суда РФ о внесении дополнений в статью 35 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующую порядок изменения территориальной подсудности уголовных дел, а вторая - предложение президента России Владимира ПУТИНА ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности - понижение квалификационного класса.

Суть законопроекта Верховного суда сводится к тому, что можно будет изменять суд и место рассмотрения уголовного дела в случае, «если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу». То есть сам закон подразумевает наличие необъективных, несправедливых и небеспристрастных судей?! Выходит, что это чуть ли не норма… Не ставит ли это под сомнение судебную систему страны?

Конституция РФ гласит, что все судьи в нашей стране независимы и подчиняются только Конституции РФ и Федеральному закону. Более того, уголовный кодекс предусматривает строгое наказание за вынесение судьей неправосудного решения. Далее, в Конституции сказано, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В моем случае поводом для изменения подсудности послужило письмо, подписанное генерал-майором, начальником управления «К» ФСБ России Иваном ТКАЧЕВЫМ. В нем говорится о неких обстоятельствах, указывающих на необъективность судей Приморского края. С чьей-то легкой руки теперь более 300 судей Приморского края подозревают в предвзятости и необъективности?! Учитывая вышесказанное, похоже, что судебной системе нужно наказать саму себя. Здесь стоит вспомнить об инициативе президента ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей. По закону «О статусе судей РФ» за дисциплинарный проступок могут вынести предупреждение или даже досрочно прекратить полномочия судьи. Разве этого не достаточно? Для чего нужна новая система наказаний?

P.S. Раз уж я сегодня так часто ссылался на Конституцию, подытожу словами из основного закона нашей страны - «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления».