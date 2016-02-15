Губернаторскую тысячу пенсионеры Приморья начнут получать на этой неделе

Губернаторскую выплату пенсионеры Приморья начнут выплачивать на этой неделе. Об этом глава края заявил в субботу, 13 февраля, в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».

Отвечая на вопрос ведущей, Владимир Миклушевский подчеркнул, что единовременную выплату в размере одной тысячи рублей пенсионеры края в этом году получат в обязательном порядке.

«725 тысяч человек, это треть населения Приморского края, получают разного рода социальные выплаты, всего их 53 вида. В этом году мы ничего не сократили, а по некоторым видам даже проиндексировали в соответствии с законом. Эта выплата тоже будет производиться без изменений – со второй половины февраля», – подчеркнул Губернатор.

Соответствующее распоряжение глава края подписал сегодня, 15 февраля.

Напомним, единовременная выплата в размере одной тысячи рублей полагается всем жителям края, имеющим статус пенсионера.

Меру социальной поддержки по желанию приносят на дом почтальоны вместе с пенсией либо отправляют на банковские счета без заявлений. В заявительном порядке губернаторская тысяча предоставляется лишь гражданам, получающим пенсии по линии силовых структур. Исключение составляют пенсионеры-силовики, которые получают любые меры социальной поддержки из краевого бюджета (субсидии, ветеранские и другие) – на них у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

Отметим, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца в 9:20 на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.