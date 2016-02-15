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Губернаторскую тысячу пенсионеры Приморья начнут получать на этой неделе
Губернаторскую выплату пенсионеры Приморья начнут выплачивать на этой неделе. Об этом глава края заявил в субботу, 13 февраля, в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».
Отвечая на вопрос ведущей, Владимир Миклушевский подчеркнул, что единовременную выплату в размере одной тысячи рублей пенсионеры края в этом году получат в обязательном порядке.
«725 тысяч человек, это треть населения Приморского края, получают разного рода социальные выплаты, всего их 53 вида. В этом году мы ничего не сократили, а по некоторым видам даже проиндексировали в соответствии с законом. Эта выплата тоже будет производиться без изменений – со второй половины февраля», – подчеркнул Губернатор.
Соответствующее распоряжение глава края подписал сегодня, 15 февраля.
Напомним, единовременная выплата в размере одной тысячи рублей полагается всем жителям края, имеющим статус пенсионера.
Меру социальной поддержки по желанию приносят на дом почтальоны вместе с пенсией либо отправляют на банковские счета без заявлений. В заявительном порядке губернаторская тысяча предоставляется лишь гражданам, получающим пенсии по линии силовых структур. Исключение составляют пенсионеры-силовики, которые получают любые меры социальной поддержки из краевого бюджета (субсидии, ветеранские и другие) – на них у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.
Отметим, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца в 9:20 на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края.
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