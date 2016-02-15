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Губернаторскую тысячу пенсионеры Приморья начнут получать на этой неделе

15 Февраля 2016, 13:51 | Приморье

Губернаторскую выплату пенсионеры Приморья начнут выплачивать на этой неделе. Об этом глава края заявил в субботу, 13 февраля, в новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток».

Отвечая на вопрос ведущей, Владимир Миклушевский подчеркнул, что единовременную выплату в размере одной тысячи рублей пенсионеры края в этом году получат в обязательном порядке.

«725 тысяч человек, это треть населения Приморского края, получают разного рода социальные выплаты, всего их 53 вида. В этом году мы ничего не сократили, а по некоторым видам даже проиндексировали в соответствии с законом. Эта выплата тоже будет производиться без изменений – со второй половины февраля», – подчеркнул Губернатор.

Соответствующее распоряжение глава края подписал сегодня, 15 февраля.

Напомним, единовременная выплата в размере одной тысячи рублей полагается всем жителям края, имеющим статус пенсионера.

Меру социальной поддержки по желанию  приносят на дом почтальоны вместе с пенсией либо отправляют на банковские счета без заявлений. В заявительном порядке губернаторская тысяча предоставляется лишь гражданам, получающим пенсии по линии силовых структур. Исключение составляют пенсионеры-силовики, которые получают любые меры социальной поддержки из краевого бюджета (субсидии, ветеранские и другие) – на них у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

Отметим, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца в 9:20 на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: пенсия  миклушевский 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:25, 15.02.2016#

    Выборы скоро, чиновники вспомнили про электорат. . . К сентябрю еще что нибудь дадут. . .

  • Псевдоним15:32, 15.02.2016#

    "Губернаторскую выплату пенсионеры Приморья начнут выплачивать на этой неделе. " - Кто кому выплачивать то будет???

  • жулик15:55, 15.02.2016#

    12 долларов=11 евро. . ни в чем холопы не отказывайте себе

  • Робин Гуд15:56, 15.02.2016#

    "Губернаторскую выплату пенсионеры Приморья начнут выплачивать. . . "!Губернатору пенсионеры начнут выплачивать?! Безграмотность погубила Россию!

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