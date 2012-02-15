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Добровольные пожарные Приморья готовятся к пожароопасному периоду
ПРИМОРЬЕ, 15 февраля, ZRPRESS. В феврале добровольные пожарные Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа (ДВГГТК) провели практическое занятие по тушению природного пожара. Подобные занятия проводятся со студентами дважды в неделю.
Тушить палы сухой травы добровольных пожарных учил преподаватель специальности «пожарная безопасность» ДВГГТК Валерий Емельянов, в прошлом опытный пожарный. По его словам, зима в этом году в Приморье выдалась бесснежная, что обостряет пожароопасную обстановку. Прошлогодняя сухая листва и трава могут легко загореться и нанести ущерб, как природе, так и людям.
На практическом занятии по тушению палов были применены различные способы: подручные средства, ранцевые огнетушители и при помощи пожарного автомобиля.
Добровольная пожарная команда ДВГГТК располагается в районе сопки Холодильник, палы сухой травы здесь не редкость и доставляют немало неудобств жителям частных домов, теперь к ним на помощь могут прийти пожарные-добровольцы.
По словам руководителя добровольных пожарных Валерия Емельянова, команда имеет на вооружении пожарный автомобиль, мотопомпу и ранцевые лесные огнетушители. Технику и снаряжение студентам ДВГГТК подарил Министр МЧС России Сергей ШОЙГУ, когда находился с рабочим визитом во Владивостоке в 2011 году.
По словам заместителя начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе) МЧС России по Приморскому краю полковника внутренней службы Игоря Богданова, обучению и организации добровольных пожарных в Приморском крае уделяется большое внимание. Необходимость организации добровольных пожарных дружин к началу сезона природных пожаров является одним из основных направлений работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Напомним, что на сегодняшний день на территории края создано 33 учреждения добровольной пожарной охраны: 26 добровольных пожарных дружин (886 человек); 7 добровольных пожарных команд (6273 человек) и 1 общественная организация - Уссурийское войсковое казачье общество (1467 человек). Общая численность добровольцев Приморского края составляет более 8600 человек.
«Золотой Рог».
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